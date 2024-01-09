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  4. Людмила Киченок и Остапенко вышли во второй круг в Аделаиде
WTA
09 января 2024, 08:26 |
300
0

Людмила Киченок и Остапенко вышли во второй круг в Аделаиде

Пара с нашей соотечественницей справилась с итальяно-нейтральным дуэтом

09 января 2024, 08:26 |
300
0
Людмила Киченок и Остапенко вышли во второй круг в Аделаиде
WTA. Людмила Киченок и Алена Остапенко

После триумфа в Брисбене пара Людмила Киченок (Украина) и Алена Остапенко (Латвия) успешно стартовала на турнире в Аделаиде (Австралия).

В первом раунде наша соотечественница в паре с латышкой встречались с итальянкой Жасмин Паолини и «нейтральной» россиянкой Людмилой Самсоновой. Украино-латвийский дуэт не оставил соперницам шансов, обыграв тех в двух сетах.

Аделаида. Парный разряд. 1/8 финала

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Жасмин Паолини / Людмила Самсонова – 6:4, 6:4

В следующем раунде Киченок и Остапенко встретятся с чешкой Катериной Синяковой и «нейтральной» белоруской Александрой Саснович.

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Жасмин Паолини Людмила Киченок Алена Остапенко Людмила Самсонова WTA Аделаида Катерина Синякова Александра Саснович
Источник Sport.ua
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