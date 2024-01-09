Людмила Киченок и Остапенко вышли во второй круг в Аделаиде
Пара с нашей соотечественницей справилась с итальяно-нейтральным дуэтом
После триумфа в Брисбене пара Людмила Киченок (Украина) и Алена Остапенко (Латвия) успешно стартовала на турнире в Аделаиде (Австралия).
В первом раунде наша соотечественница в паре с латышкой встречались с итальянкой Жасмин Паолини и «нейтральной» россиянкой Людмилой Самсоновой. Украино-латвийский дуэт не оставил соперницам шансов, обыграв тех в двух сетах.
Аделаида. Парный разряд. 1/8 финала
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Жасмин Паолини / Людмила Самсонова – 6:4, 6:4
В следующем раунде Киченок и Остапенко встретятся с чешкой Катериной Синяковой и «нейтральной» белоруской Александрой Саснович.
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