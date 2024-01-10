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  4. Стала известна оценка Мудрика за участие в фиаско в Мидлсбро
Англия
10 января 2024, 00:30 |
847
0

Стала известна оценка Мудрика за участие в фиаско в Мидлсбро

«Челси» проиграл первый полуфинальный матч Кубка английской лиги

10 января 2024, 00:30 |
847
0
Стала известна оценка Мудрика за участие в фиаско в Мидлсбро
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Во вторник, 9 января, состоялся первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором встретились «Мидлсбро» и лондонский «Челси». Игра прошла в Мидлсбро на стадионе «Риверсайд».

Неожиданную победу в матче одержал представитель Чемпионшипа «Мидлсбро» со счетом 1:0.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик начал матч в запасе и вышел на поле на 63 минуте. За свою игру украинец получил от WhoScored оценку 6.2 балла. Лучшим в составе «пенсионеров» был признан Мойсес Кайседо – 7.1.

Героем матча стал вратарь «Мидлсбро» Том Гловер, совершивший пять сейвов. Его перформанс оценили в 7.8 балла.

Оценки матча Мидлсбро – Челси от WhoScored

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Мидлсбро WhoScored Мойсес Кайседо Михаил Мудрик Челси Кубок английской лиги по футболу лучший игрок
Источник Sport.ua
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