Стала известна оценка Мудрика за участие в фиаско в Мидлсбро
«Челси» проиграл первый полуфинальный матч Кубка английской лиги
Во вторник, 9 января, состоялся первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором встретились «Мидлсбро» и лондонский «Челси». Игра прошла в Мидлсбро на стадионе «Риверсайд».
Неожиданную победу в матче одержал представитель Чемпионшипа «Мидлсбро» со счетом 1:0.
Вингер «Челси» Михаил Мудрик начал матч в запасе и вышел на поле на 63 минуте. За свою игру украинец получил от WhoScored оценку 6.2 балла. Лучшим в составе «пенсионеров» был признан Мойсес Кайседо – 7.1.
Героем матча стал вратарь «Мидлсбро» Том Гловер, совершивший пять сейвов. Его перформанс оценили в 7.8 балла.
Оценки матча Мидлсбро – Челси от WhoScored
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