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Другие новости
16 декабря 2023, 07:55 | Обновлено 16 декабря 2023, 08:24
959
0

Лунин будет играть, победы сборных в футзале и хоккее, что с Крыськивом?

Главные новости за 15 декабря на Sport.ua

16 декабря 2023, 07:55 | Обновлено 16 декабря 2023, 08:24
959
0
Лунин будет играть, победы сборных в футзале и хоккее, что с Крыськивом?
АФУ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 15 декабря.

1A. Анчелотти не видит причин возвращать Лунина на скамью для запасных
По сообщению испанских СМИ, Лунин выйдет в старте в следующем матче

1B. В Реале считают, что Лунин сможет на равных конкурировать с Тибо Куртуа
Руководство королевского клуба готово предложить украинцу новый контракт

2A. Снова разгромили Бельгию. Украина забила восемь голов в игре отбора к ЧМ
Шансы на первое место в группе остаются

2B. Снова камбэк. Украина U-20 обыграла Хорватию в матче молодежного ЧМ
Украинская команда оформила 5 шайб

3A. Серия А. Дженоа отобрала очки у Ювентуса, Малиновский отыграл весь матч
Туринский клуб не смог выйти в лидеры чемпионата

3B. Вестерло обыграл Эйпен и покинул зону вылета. Сидорчук сыграл весь матч
Команда украинского хавбека набрала 17 очков после 18 матчей

4. ВИДЕО. Спортивный врач призвал Шахтер сообщить о проблемах Крыськива
Бабелюк заметил постоянное пополнение водного баланса от Дмитрия

5A. Стал известен соперник Ман Сити в 1/2 финала клубного чемпионата мира 2023
В четвертьфинале японская «Урава Редс» минимально обыграла «Леон» из Мексики

5B. Аль-Иттихад сенсационно вылетел из ЧМ. Бензема не забил пенальти
В полуфинал турнира прошел египетский «Аль-Ахли»

6A. Копейки Динамо. Сколько заработали украинские клубы в еврокубках?
Издание Fotcalc обнародовало заработок клубов УПЛ в еврокубках 2023/24

6B. Названы лучшие игроки 2000-х годов. Какое место у Шевченко?
Издание FourFourTwo обнародовало список лучших футболистов начала XXI века

7. Понадобился овертайм. Кто сыграет в финале женского ЧМ-2023 по гандболу?
В финальном поединке 17 декабря сыграют Франция и Норвегия

8. Пидручный – в топ-25. Состоялся мужской спринт этапа Кубка мира
Лучшим среди украинцев стал Пидручный

9A. Гладкий и еще 7 игроков с 50+ матчами в УПЛ, которые сейчас без клуба
Кому нужны опытные свободные агенты?

9B. Что нужно знать о выступлении Шахтера U-19 в Юношеской лиге УЕФА
Рецензия на выступление команды Алексея Белика в ЮЛУ

10. Таблица коэффициентов УЕФА. Украина обогнала Сербию, но пропустила Грецию
В пятилетнем рейтинге Украина остается на 18-й позиции

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Источник Sport.ua
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