Что нужно знать о выступлении Шахтера U-19 в Юношеской Лиге УЕФА

Донецкий «Шахтер» завершил выступления в Юношеской Лиге УЕФА. «Горняки» за тур до завершения группового турнира потеряли шансы на выход в плей-офф. Последняя игра против «Порту» не имела турнирного значения.

Подопечные Алексея Белика набрали 6 очков в группе и заняли третье место. Украинский клуб дважды победил «Антверпен» и дважды проиграл «Барселоне» и «Порту» (в 4-х матчах забили только один гол). Испанцы и португальцы заняли два первых места в группе.



Не повезло со жребием

Соперниками «горняков» стали две ведущие футбольные школы «Барселона» и «Порту». На юношеском уровне команды соответствуют статусу взрослых команд. Поэтому выше головы прыгнуть не удалось.

«Ла Масия» работает очень успешно и продуктивно не один год. В составе взрослой команды два игрока, которые по возрасту могли бы играть в Юношеской Лиге УЕФА – Гави и Ламин Ямаль. Жюль Кунде, Педри, Фермин Лопес, Рональд Араухо прошли Академию «Барселоны». В юношеской команде каталонцев хватает потенциальных звезд – 16-летний центральный защитник Пау Кубарси, 17-летний правый защитник Хектор Форд, 16-летний опорник Марк Берналь, 17-летний немецкий атакующий полузащитник Ноа Дарвих. Школа работает очень здорово. Через непродолжительное время большинство названных игроков будут стучаться в первую команду.

У «Порту» тоже со школой все хорошо. Звездный вратарь Диогу Коста – собственный воспитанник. Сейчас подрастает ему замена – Гонсало Рибейру. 17-летний правый защитник Мартим Фернандеш, опорник Андре Оливейра, вингеры Жорже Мирелес и Умаро Канде имеют все шансы стать игроками первой команды и затем быть проданными.

Команда Белика могла на равных «тягаться» только с «Антверпеном». Она, собственно, это успешно сделала, взяв 6 очков в матчах против бельгийцев. Оба раза это были очень непростые поединки.



Потери игроков из-за войны

Когда началась война, игрокам 2005 года (базовый год) еще не было 18 лет. Плюс, младшие поколения имели шанс уехать в Европу. Они могли спокойно выезжать за пределы страны, как беженцы, и уже в Европе строить свое будущее. «Шахтер» таким образом потерял несколько футболистов, которые могли бы играть.

Даниил Кревсун. Сегодня он играет за юношескую команду «Боруссии» Дортмунд. В том числе, в Юношеской Лиге УЕФА. Кревсун – стабильный игрок юношеской команды одного из лучших клубов Германии. Мы все понимаем, что селекция Дортмунда на очень высоком уровне.

Артём Степанов. Силовой нападающий леверкузенского «Байера». В прошлом сезоне много забивал за команду 17-летних. Основной нападающий сборной Украины U-17.

Александр Якименко. Выступает за юношескую команду «Брюгге». В прошлом сезоне выходил в Юношеской лиге УЕФА. В текущем году «Брюгге» не играет в этом турнире. Потому Якименко перевели в команду U-23.



Михаил Дубровный. Сейчас выступает за юношескую команду «Гента». Это действующий чемпион Бельгии среди юношей. Команда дважды проиграла «Базелю» и выбыла из турнира. Украинский легионер сыграл в одном поединке. Дубровный действует на позиции форварда.

Максим Деркач. Выступает в Португалии за «Визелу». Играет в чемпионате U-23. Действует на позиции вингера. Игрок сборной Украины U-18.

Богдан Будко. Выступает в составе действующего победителя Юношеской Лиги УЕФА АЗ Алкмаар. После войны год был без клуба, а затем перешел в АЗ. Я так понимаю, что «Шахтер» не очень-то хотел его отпускать. Сейчас играет за команду 18-летних. Был в заявке в одном матче Юношеской Лиги УЕФА в этом сезоне. Действует на позиции центрального полузащитника. Вызывался в сборную Украины 2006 года рождения.

Александр Сорока. Выступает за «Гент». Играл против «Базеля» в Юношеской Лиге УЕФА в старте в одной игре. Это игрок середины поля. С огромным потенциалом. Игрок основы 2007 года рождения сборной Украины.



А еще есть ряд игроков менее известных – Руслан Видыш в «Генке», Иван Матвийчук (с лета без клуба), Антон Русо, Даниил Гетьман. Плюс Роман Савченко и Кирилл Сигеев в «Александрии» и Андрей Булеза из «Миная», которые по возрасту могли бы играть в квоте 2004 года, но уже выступают во взрослом футболе.

Форварды, вингеры, центральные полузащитники, опорник – довольно проблемные позиции для Белика. В атаке никакого выбора вообще не было. Думаю, что Дубровный был бы основным. Как и Деркач с Якименко на флангах.

Неудачные возвращения

«Шахтер» вел работу, чтобы вернуть игроков обратно из Европы. Часть из них согласились продолжить выступать за донецкий клуб. Я так понимаю, что значительным фактором стали финансы. Деньги не очень хорошо повлияли на молодых игроков.



Владислав Кравец был в «Баварии», «Спортинге», но нигде так и не закрепился. Талантливый вратарь вернулся в начале 2023 года в «Шахтер». В этом сезоне основной в U-19. Выглядит не совсем убедительно. Провалил матч в гостях против «Антверпена». В чемпионате играет не очень уверенно. Поэтому в последних двух турах против «Антверпена» и «Порту» играл на год старший Денис Барченко. Пока Влад не совсем оправдывает статус таланта. Потерял место основного в сборной U-19. Все эти поездки в Европу и год без игровой практики не прошли даром.

Марк Кессель. После начала войны оказался в Чехии. Год выступал за «Славию». Я так понял, что он себя там не смог показать, потому вернулся в Украину. Пока далек от игровой практики в юношеской команде, несмотря на проблемность вратарской позиции. Вызывался в сборную Украины 2006 года осенью 2022 на первый сбор команды.

Евгений Янович. Был в «Динамо» Загреб, но так и не подписал контракт в Хорватии. Янович был капитаном сборной в 2005 году. Сейчас не вызывается совсем. Не всегда играет за юношескую команду. Хотя авансы были огромными – фактурный опорник, умеющий отбирать, бороться, начинать атаки.



Егор Князев. Выступал за юношескую команду «Утрехта». Не смог там закрепиться. Летом вернулся в «Шахтер». У него были проблемы со здоровьем. Сделали операцию. В первой части сезона не играл. Действует на позиции атакующего полузащитника.

Даниил Удод. После начала войны оказался в юношеской команде «Аль-Айна». Год на Ближнем Востоке не пошел на пользу одному из самых талантливых защитников Украины. Летом вернулся в «Шахтер». Пытался закрепиться в первой команде, но ничего не вышло. Искал команду в Европе, но все же вернулся в Украину. Играет исключительно за юношескую команду. В Юношеской лиге УЕФА не мог играть, потому что уже не считается воспитанником клуба, поскольку два последних сезона провел не в «Шахтере».

Более успешный пример – Александр Ющенко. Был в «Динамо» Загреб. Сейчас стабильно играет. В Юношеской Лиге УЕФА даже забил один гол. Один из лидеров команды.



Тренер, тактика и состав

ФК Шахтер. Алексей Белик

Алексей Белик летом возглавил юношескую команду «Шахтера» вместо Оскара Ратулутры. До этого Алексей работал помощником Ратулутры. Он примерно понимал потенциал команды, время на изучение игроков ему не было нужно.

В тактическом плане Алексей ничего не менял. Привычная схема, по которой уже многие годы играет первая команда «Шахтера». Контроль, короткий пас, скорость – общие принципы игры команды.

Основным вратарем начинал Кравец. Он совсем не убедил своей игрой. Поэтому в 5-м туре тренеры пошли на рокировку, доверив место на год старшему Барченко.

Основным правым защитником должен был стать Артур Дрозд, но он долгое время был травмирован и восстановился только в сентябре. Поэтому на правый фланг выходил игрок 2007 года рождения Никита Шекелета. При необходимости Шекелета переходил на позицию левого защитника.



На противоположном фланге тоже никакой стабильности не было. Здесь играли сразу три футболиста – вышеупомянутый Шекелета, Николай Огарков и Валентин Галонский. Шекелета начинал на правом фланге, а когда поправился более опытный Дрозд, то сменил фланг. Галонский начинал турнир, но совсем не поразил. Огарков начинал в центре защиты, но потом его начали ставить на фланг.

В центре защиты не было стабильности и, соответственно, сыгранности. Начинали с парой Башмарин-Огарков. Потом там начал играть предатель роспутько. Затем шанс получил игрок 2007 года Егор Даньковский. В каждом матче выходила новая пара центральных защитников.

Основным опорником должен был быть Янович, но он играл далеко не всегда. Сюда опускали Ивана Лосенко.

Выше играли Лосенко и Виктор Цуканов. Если Лосенко уходил в опорную зону вместо Яновича, то выходил Василий Бундаш. Плюс Денис Сметана.

На флангах – Ющенко и Антон Глущенко. При поддержке Евгения Гармаша, Александра Ломаги и Олега Пушкарева.



С форвардом беда. Не было стабильного игрока на острие атаки. Белик пробовал разные варианты, но ни один из них не работал. Начинал в атаке Антон Демченко. Далее на острие атаки выходили вингеры Гармаш, Ломага, Глущенко, Савин, центральные полузащитники Сметана и Цуканов.

Никакой сыгранности не было. Состав команды постоянно менялся. Белик искал лучшее сочетание игроков, подстраивался под соперника.

Не прыгнули выше головы

Еврокубковая кампания «Шахтера» стала менее успешной, чем прошлая. В сезоне 2022/23 подопечные Оскара Ратулутры смогли выйти в плей-офф, где уступили в самом конце матча при равной игре будущему финалисту турнира «Хайдуку».



Однако смысла критиковать «Шахтер» нет. Они не имели особо шансов прыгнуть выше головы. Две победы над «Антверпеном» – отличный результат для нынешних условий. «Барселона» и «Порту» выглядели командами на уровень выше. Плюс, большие потери из-за войны, не самое талантливое поколение игроков и не очень опытный тренер.

Если смотреть в контексте игроков, то картина тоже не самая лучшая. Главный кандидат на возможность попробовать свои силы в первой команде – Цуканов. Это игрок 2006 года. Креативный, с большим объемом работы без мяча, есть лидерские качества. Если летом уйдет Судаков, то у Виктора будут шансы попробовать свои силы во взрослом футболе.

Другим нужно набираться опыта с помощью аренд. Часть игроков уже длительное время находится в системе юношеской команды «Шахтера». Карьера не идет вверх и нужно получать новые вызовы, чтобы добиться успеха.