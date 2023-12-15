Таблица коэффициентов УЕФА. Украина обогнала Сербию, но пропустила Грецию

В мид-уик завершился групповой раунда еврокубков, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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Донецкий «Шахтер» в матче Лиги чемпионов проиграл «Порту» (3:5), занял третье место в группе и продолжит выступления весной в Лиге Европы. Луганская «Заря» обыграла исландский «Брейдаблик» (4:0), громко хлопнув дверью на прощание с Лигой конференций.

В активе у Украины теперь 27.800 балла, 18-я позиция в пятилетнем рейтинге. Украина обогнала Сербию, но пропустила вперед Грецию. В сезонном рейтинге Украина имеет 3.900 и находится на 23-м месте (среди 55 стран).

У Сербии (19-я позиция, 27.775) выбыли все клубы, игравшие в групповом раунде еврокубков (Црвена Звезда, ТСЦ Бачка-Топола и Чукарички)

Отставание Украины из Израиля (16-е место, 29.625) и Норвегии (15-я позиция, 29.875) составляет около двух баллов. Израиль весной будут представлять Маккаби Хайфа и Маккаби Тель-Авив в Лиге конференции. У Норвегии осталось тоже две команды: Буде-Глимт и Мольде в Лиге конференций.

Сделала рывок вперед Греция (17-е место, 27.925), у которой в игре также остаюся 2 команды (ПАОК, Олимпиакос в ЛК). Отставание Украины от Греции небольшое – 0.125 балла.

Страны, которые в конце сезона 2023/24 окажутся вне топ-15 по итогам 5-летнего рейтинга, останутся лишь с 4-мя командами в еврокубках и всего с одним представителем в квалификации Лиги чемпионов.

Учитывая, что у Украины весной остается всего один клуб, а отставание от топ-15 составляет 2,075 балла, «Шахтеру» будет очень сложно отыграть гандикап в рейтинге. С большой вероятностью в сезоне 2025/26 Украина будет представлена в еврокубках всего 4 командами (одним – в Лиге чемпионов).

​Таблица коэффициентов УЕФА 2024

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2025/26)