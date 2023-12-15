Таблица коэффициентов УЕФА. Украина обогнала Сербию, но пропустила Грецию
В пятилетнем рейтинге Украина остается на 18-й позиции
В мид-уик завершился групповой раунда еврокубков, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.
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Донецкий «Шахтер» в матче Лиги чемпионов проиграл «Порту» (3:5), занял третье место в группе и продолжит выступления весной в Лиге Европы. Луганская «Заря» обыграла исландский «Брейдаблик» (4:0), громко хлопнув дверью на прощание с Лигой конференций.
В активе у Украины теперь 27.800 балла, 18-я позиция в пятилетнем рейтинге. Украина обогнала Сербию, но пропустила вперед Грецию. В сезонном рейтинге Украина имеет 3.900 и находится на 23-м месте (среди 55 стран).
У Сербии (19-я позиция, 27.775) выбыли все клубы, игравшие в групповом раунде еврокубков (Црвена Звезда, ТСЦ Бачка-Топола и Чукарички)
Отставание Украины из Израиля (16-е место, 29.625) и Норвегии (15-я позиция, 29.875) составляет около двух баллов. Израиль весной будут представлять Маккаби Хайфа и Маккаби Тель-Авив в Лиге конференции. У Норвегии осталось тоже две команды: Буде-Глимт и Мольде в Лиге конференций.
Сделала рывок вперед Греция (17-е место, 27.925), у которой в игре также остаюся 2 команды (ПАОК, Олимпиакос в ЛК). Отставание Украины от Греции небольшое – 0.125 балла.
Страны, которые в конце сезона 2023/24 окажутся вне топ-15 по итогам 5-летнего рейтинга, останутся лишь с 4-мя командами в еврокубках и всего с одним представителем в квалификации Лиги чемпионов.
Учитывая, что у Украины весной остается всего один клуб, а отставание от топ-15 составляет 2,075 балла, «Шахтеру» будет очень сложно отыграть гандикап в рейтинге. С большой вероятностью в сезоне 2025/26 Украина будет представлена в еврокубках всего 4 командами (одним – в Лиге чемпионов).
Таблица коэффициентов УЕФА 2024
Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2025/26)
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Хоч я з Києва, але розумію що шахта дала 2 бали, а Динамо в 10 разів меньше, про що ще говорити...
Не заслужили всі ці нещасні Ворскли, Олександрії, Зорі та інші лузери, аби грати в єврокубках і вилітати ще на стадії відбору. Чи потім все програвати і займати останні місця в групі.Наша футбольна казка закінчилась в той момент, коли два наших харківсько-дніпровські олігархи награлися у футбол і кинули Металіст та Дніпро. Тоді і почалося падіння. А поява Ліги Конференцій добила остаточно. Бо в інших чемпіонатах є 4-5 клуби, які можуть боротися на рівних в слабких єврокубках. В в нас нема. І вони постійно приносять бали. А в нас нема кому.І як би там не відносилися до Ахметова, але фактично він своїм ентузіасмом тримає на плаву наш міжнародний футбол і дає нам насолоджуватися іграми з Барселоною в ЛЧ. Якщо і Ахмєтов кине Шахтар, то все що матимемо - ігри Ліги конференцій з кіпріотами та албанцями. Сумно це все.