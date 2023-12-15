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Лига чемпионов
15 декабря 2023, 16:23 | Обновлено 15 декабря 2023, 16:25
3174
23

Таблица коэффициентов УЕФА. Украина обогнала Сербию, но пропустила Грецию

В пятилетнем рейтинге Украина остается на 18-й позиции

15 декабря 2023, 16:23 | Обновлено 15 декабря 2023, 16:25
3174
23
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина обогнала Сербию, но пропустила Грецию
Getty Images/Global Images Ukraine

В мид-уик завершился групповой раунда еврокубков, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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Донецкий «Шахтер» в матче Лиги чемпионов проиграл «Порту» (3:5), занял третье место в группе и продолжит выступления весной в Лиге Европы. Луганская «Заря» обыграла исландский «Брейдаблик» (4:0), громко хлопнув дверью на прощание с Лигой конференций.

В активе у Украины теперь 27.800 балла, 18-я позиция в пятилетнем рейтинге. Украина обогнала Сербию, но пропустила вперед Грецию. В сезонном рейтинге Украина имеет 3.900 и находится на 23-м месте (среди 55 стран).

У Сербии (19-я позиция, 27.775) выбыли все клубы, игравшие в групповом раунде еврокубков (Црвена Звезда, ТСЦ Бачка-Топола и Чукарички)

Отставание Украины из Израиля (16-е место, 29.625) и Норвегии (15-я позиция, 29.875) составляет около двух баллов. Израиль весной будут представлять Маккаби Хайфа и Маккаби Тель-Авив в Лиге конференции. У Норвегии осталось тоже две команды: Буде-Глимт и Мольде в Лиге конференций.

Сделала рывок вперед Греция (17-е место, 27.925), у которой в игре также остаюся 2 команды (ПАОК, Олимпиакос в ЛК). Отставание Украины от Греции небольшое – 0.125 балла.

Страны, которые в конце сезона 2023/24 окажутся вне топ-15 по итогам 5-летнего рейтинга, останутся лишь с 4-мя командами в еврокубках и всего с одним представителем в квалификации Лиги чемпионов.

Учитывая, что у Украины весной остается всего один клуб, а отставание от топ-15 составляет 2,075 балла, «Шахтеру» будет очень сложно отыграть гандикап в рейтинге. С большой вероятностью в сезоне 2025/26 Украина будет представлена в еврокубках всего 4 командами (одним – в Лиге чемпионов).

Таблица коэффициентов УЕФА 2024

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2025/26)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 23
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NikoKam1969
Не розумію тих довбо...бів , які з паспортом українця вболівали проти Шахтаря та Зорі в єврокубках. Це дві українські команди , які хоч щось принесли в скарбничку коефіцієнтів для України. 
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+9
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Микола Захарченко
Це й так непогано . Чотирма командами можна й більше очок набирати в ЛЄ , ЛК . А весною Шахтар ще може набрати , залежить від жеребу ...
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+3
Умник
Италия 7 из 7.
Это огонь
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+3
Владислав Антонов
Є відчуття, що в наступному сезоні буде краще. Точно підтягнеться Динамо, точно хоч на рівні ЛК проявить себе Дніпро-1, та і Полісся здатне суттєво підсилитись для тієї ж ЛК. Через сезон-два повернемо собі і 5 команд в ЄК, і пряме місце в ЛЧ.
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+2
Fireman
Чотири і то забагато. 3 вистачить з головою. Ми бачимо минулорічного борця за чемпіонство із 0.3 коефіцієнтом на країну, та Динамо з Полтавою із їхніми по 0.2 на рило. Навіщо нам 5 команд туристів?
Хоч я з Києва, але розумію що шахта дала 2 бали, а Динамо в 10 разів меньше, про що ще говорити...
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+2
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nick07
так і залишиться на 18-у місці, вище вже не зможуть, обійти нас також сумнівно.
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+2
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Віктор Коробка
Непогано стрибнули Данія, Греція, Ізраіль, Польша, Норвегія. Чехи - взагалі космос. А нам вкрай важко буде повертати 15-те місце, бо протягом двох сезонів втратимо гарні кефи 7,2 та 6,8. Коли ще почнемо стільки ж набирати - невідомо. Що ж повертаємося до 4-х команд.
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+1
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Выталкиватель парашутистов
Вспомнились слова павелки несколько лет назад, что наш чемпионат в ТОП-5 Европы....Потому и нары греет в СИЗО, что не разбирался НИКОГДА в футболе... Сейчас Г.М.Суркис тащит в президенты УАФ такого-же неуча...
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+1
barsch.
Чё за хрень, почему у руzни за сезон 22/23  4,333 балла? орки же не играли в Европе!
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0
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zelc006
Контрнаступ не зупинити!
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-1
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anacreon
Ну що, з ЛЧ Динамо тепер може попрощатися на багато років, навіть у кваліфікацію більше не попадуть. Шахтар буде видирати чемпіонство, аби грати в ЛЧ, раз тільки одна путівка.
Не заслужили всі ці нещасні Ворскли, Олександрії, Зорі та інші лузери, аби грати в єврокубках і вилітати ще на стадії відбору. Чи потім все програвати і займати останні місця в групі.Наша футбольна казка закінчилась в той момент, коли два наших харківсько-дніпровські олігархи награлися у футбол і кинули Металіст та Дніпро. Тоді і почалося падіння. А поява Ліги Конференцій добила остаточно. Бо в інших чемпіонатах є 4-5 клуби, які можуть боротися на рівних в слабких єврокубках. В в нас нема. І вони постійно приносять бали. А в нас нема кому.І як би там не відносилися до Ахметова, але фактично він своїм ентузіасмом тримає на плаву наш міжнародний футбол і дає нам насолоджуватися іграми з Барселоною в ЛЧ. Якщо і Ахмєтов кине Шахтар, то все що матимемо - ігри Ліги конференцій з кіпріотами та албанцями. Сумно це все.  
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-1
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Лига конференций без динамо
дырявые опзжшные  второй сезон очень много балов принесли очень много чемпион  Шахтёр за два сезона в 20 раз больше  ,дырявым лучше вообще занимать место в упл  ниже пятого что бы в еврокубки не попадать ,а только позорят Украину и на них ещё делятся очи
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-4
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