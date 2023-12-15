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Чемпионат Бельгии
Вестерло
15.12.2023 21:45 – FT 2 : 0
Эйпен
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Бельгия
15 декабря 2023, 23:59 | Обновлено 16 декабря 2023, 00:07
221
0

Вестерло обыграл Эйпен и покинул зону вылета. Сидорчук сыграл весь матч

Команда украинского хавбека набрала 17 очков после 18 матчей

15 декабря 2023, 23:59 | Обновлено 16 декабря 2023, 00:07
221
0
Вестерло обыграл Эйпен и покинул зону вылета. Сидорчук сыграл весь матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

В поединке 18-го тура чемпионата Бельгии Вестерло дома обыграл Эйпен (2:0).

Украинский хавбек Сергей Сидорчук выйдет в основе «Вестерло» и провел на поле весь матч.

Вестерло набрал 17 очков после 18 матчей и покинул зону вылета.

Чемпионат Бельгии. 18-й тур, 15 декабря

Вестерло – Эйпен – 2:0

Голы: Гауторп Мадсен, 61, 67

Турнирная таблица

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чемпионат Бельгии по футболу Вестерло Эйпен Сергей Сидорчук
Источник Sport.ua
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