Вестерло обыграл Эйпен и покинул зону вылета. Сидорчук сыграл весь матч

В поединке 18-го тура чемпионата Бельгии Вестерло дома обыграл Эйпен (2:0).

Украинский хавбек Сергей Сидорчук выйдет в основе «Вестерло» и провел на поле весь матч.

Вестерло набрал 17 очков после 18 матчей и покинул зону вылета.

Чемпионат Бельгии. 18-й тур, 15 декабря

Вестерло – Эйпен – 2:0

Голы: Гауторп Мадсен, 61, 67

Турнирная таблица