Бельгия15 декабря 2023, 23:59 | Обновлено 16 декабря 2023, 00:07
221
0
Вестерло обыграл Эйпен и покинул зону вылета. Сидорчук сыграл весь матч
Команда украинского хавбека набрала 17 очков после 18 матчей
15 декабря 2023, 23:59 | Обновлено 16 декабря 2023, 00:07
221
0
В поединке 18-го тура чемпионата Бельгии Вестерло дома обыграл Эйпен (2:0).
Украинский хавбек Сергей Сидорчук выйдет в основе «Вестерло» и провел на поле весь матч.
Вестерло набрал 17 очков после 18 матчей и покинул зону вылета.
Чемпионат Бельгии. 18-й тур, 15 декабря
Вестерло – Эйпен – 2:0
Голы: Гауторп Мадсен, 61, 67
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