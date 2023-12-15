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Чемпионат Бельгии
Вестерло
15.12.2023 21:45 – 32 0 : 0
Эйпен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
15 декабря 2023, 21:39 | Обновлено 15 декабря 2023, 21:55
45
0

Сидорчук выйдет в основе Вестерло на матч против Эйпена

Встреча чемпионата Бельгии начнется 15 декабря в 21:45 по киевскому времени

15 декабря 2023, 21:39 | Обновлено 15 декабря 2023, 21:55
45
0
Сидорчук выйдет в основе Вестерло на матч против Эйпена
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Украинский хавбек Сергей Сидорчук выйдет в основе «Вестерло» на матч чемпионата Бельгии.

В поединке 18-го тура Вестерло дома играет против Эйпена.

Встреча начнется 15 декабря в 21:45 по киевскому времени.

Вестерло находится в хвосте турнирной таблицы, имея в активе 14 очков после 17 матчей.

Стартовые составы на матч Вестерло Эйпен

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Вестерло Сергей Сидорчук чемпионат Бельгии по футболу стартовые составы Эйпен
Источник Sport.ua
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