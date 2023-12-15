Сидорчук выйдет в основе Вестерло на матч против Эйпена

Украинский хавбек Сергей Сидорчук выйдет в основе «Вестерло» на матч чемпионата Бельгии.

В поединке 18-го тура Вестерло дома играет против Эйпена.

Встреча начнется 15 декабря в 21:45 по киевскому времени.

Вестерло находится в хвосте турнирной таблицы, имея в активе 14 очков после 17 матчей.

Стартовые составы на матч Вестерло – Эйпен