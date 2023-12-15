Бельгия15 декабря 2023, 21:39 | Обновлено 15 декабря 2023, 21:55
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Сидорчук выйдет в основе Вестерло на матч против Эйпена
Встреча чемпионата Бельгии начнется 15 декабря в 21:45 по киевскому времени
15 декабря 2023, 21:39 | Обновлено 15 декабря 2023, 21:55
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Украинский хавбек Сергей Сидорчук выйдет в основе «Вестерло» на матч чемпионата Бельгии.
В поединке 18-го тура Вестерло дома играет против Эйпена.
Встреча начнется 15 декабря в 21:45 по киевскому времени.
Вестерло находится в хвосте турнирной таблицы, имея в активе 14 очков после 17 матчей.
Стартовые составы на матч Вестерло – Эйпен
De startende XI Kemphanen voor vanavond! #WESEUP pic.twitter.com/d1oBh3xWeS— KVC Westerlo (@KVCWesterlo) December 15, 2023
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