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15 декабря 2023, 16:36 | Обновлено 15 декабря 2023, 17:09
1960
3

Названы лучшие игроки 2000-х годов. Какое место у Шевченко?

Издание FourFourTwo обнародовало список лучших футболистов начала XXI века

15 декабря 2023, 16:36 | Обновлено 15 декабря 2023, 17:09
1960
3
Названы лучшие игроки 2000-х годов. Какое место у Шевченко?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Издание FourFourTwo обнародовало список лучших футболистов 2000-х годов.

В топе присутствует и Андрей Шевченко. Украинец, который в нулевых стал настоящей легендой «Милана», занял лишь 20-е место в рейтинге, несмотря на «Золотой мяч» 2004 года.

Криштиану Роналду и Лионель Месси оказались вне тройки лидеров, заняв соответственно 5-е и 4-е места. А вот на 3-й строчке расположился Роналдо Назарио, известный в народе как «Зубастик». В 2000-х годах бразилец выиграл чемпионат мира и второй для себя «Золотой мяч».

Почетное второе место занял легендарный для «Арсенала» и всей АПЛ Тьерри Анри. Француз, которому так и не удалось получить «Золотой мяч», помог «канонирам» выиграть 2 чемпионата Англии, сборной Франции – чемпионат Европы, а «Барселоне» – Кубок Лиги чемпионов.

Лучшим игроком 2000-х годов признали Роналдиньо. Волшебник не имеет какой-то удивительной статистики (544 матча, 197 голов, 166 ассистов), но его вклад в развитие футбола как игры невозможно оценить забитыми мячами.

Топ-10 лучших игроков 2000-х годов:

  • 1. Роналдиньо
  • 2. Тьерри Анри
  • 3. Роналдо
  • 4. Лионель Месси
  • 5. Криштиану Роналду
  • 6. Зинедин Зидан
  • 7. Хави
  • 8. Андрес Иньеста
  • 9. Луиш Фигу
  • 10. Андреа Пирло
  • ...
  • 20. Андрей Шевченко
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Андрей Шевченко Роналдиньо Тьерри Анри Криштиану Роналду Луиш Фигу Роналдо Лионель Месси Зинедин Зидан Хави Андрес Иньеста Андреа Пирло рейтинг FourFourTwo
Источник FourFourTwo
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Комментарии 3
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samird
Навіщо ви постійно цитуєте цей ресурс? Його твердження як мінімум дуже субʼєктивні та контраверсійні. І на чому вони базуються? 
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0
Обсервер Влад
+/- норм, але Анрі з Зіданом потрібно поміняти місцями
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