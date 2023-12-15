Названы лучшие игроки 2000-х годов. Какое место у Шевченко?

Издание FourFourTwo обнародовало список лучших футболистов 2000-х годов.

В топе присутствует и Андрей Шевченко. Украинец, который в нулевых стал настоящей легендой «Милана», занял лишь 20-е место в рейтинге, несмотря на «Золотой мяч» 2004 года.

Криштиану Роналду и Лионель Месси оказались вне тройки лидеров, заняв соответственно 5-е и 4-е места. А вот на 3-й строчке расположился Роналдо Назарио, известный в народе как «Зубастик». В 2000-х годах бразилец выиграл чемпионат мира и второй для себя «Золотой мяч».

Почетное второе место занял легендарный для «Арсенала» и всей АПЛ Тьерри Анри. Француз, которому так и не удалось получить «Золотой мяч», помог «канонирам» выиграть 2 чемпионата Англии, сборной Франции – чемпионат Европы, а «Барселоне» – Кубок Лиги чемпионов.

Лучшим игроком 2000-х годов признали Роналдиньо. Волшебник не имеет какой-то удивительной статистики (544 матча, 197 голов, 166 ассистов), но его вклад в развитие футбола как игры невозможно оценить забитыми мячами.

Топ-10 лучших игроков 2000-х годов: