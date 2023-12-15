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Чемпионат Италии
Дженоа
15.12.2023 21:45 – FT 1 : 1
Ювентус
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Италия
15 декабря 2023, 23:47 | Обновлено 16 декабря 2023, 01:07
457
0

Серия А. Дженоа отобрала очки у Ювентуса, Малиновский отыграл весь матч

Туринский клуб не смог выйти в лидеры чемпионата

15 декабря 2023, 23:47 | Обновлено 16 декабря 2023, 01:07
457
0
Серия А. Дженоа отобрала очки у Ювентуса, Малиновский отыграл весь матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

16-й тур Серии А открывал матч в Генуе между «Дженоа» и «Ювентусом». Руслан Малиновский вышел в основе своей команды и провел на поле весь матч, получив предупреждение на 90-й минуте.

«Дженоа» сумела отыграться во втором тайме и сыграла вничью. «Ювентусу» потеря очков не позволила возглавить турнирную таблицу.

Команда Массимилиано Аллегри остается второй, отставая на одно очко от «Интера», у которого в запасе воскресный матч с «Лацио». «Дженоа» набрала 16 баллов и поднялась на 14-е место в турнирной таблице.

Серия А. 16-й тур

«Дженоа» – «Ювентус» – 1:1
Голы: 0:1 – 28, пенальти Кьеза, 1:1 – 48 Гудмундссон.

«Дженоа» – Жозеп Мартинес, Сабелли (Вольякко, 84), Бани, Дрэгушин, де Винтер, Васкес (Экубан, 46), Бадель, Малиновский, Френдруп, Гудмундссон, Жуниор Мессиас (Хапс, 90).

«Ювентус» – Щенсны, Камбьязо (Йылдыз, 88), Данило, Бремер, Гатти, Костич (Веа, 68), Локателли, Маккенни, Миретти (Айлинг, 74), Кьеза, Влахович (Милик, 68).

Предупреждения: Данило (61), Маккенни (70), Милик (71), Бадель (74), Малиновский (90).

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Дженоа Ювентус Дженоа - Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский
Источник Sport.ua
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