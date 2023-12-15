15 декабря на «Луиджи Феррарис» пройдет матч 12-го тура Серии А, в котором «Дженоа» встретится с «Ювентусом». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Дженоа

Клуб может окончательно сосредоточиться только на Кальчо. На прошлой неделе подопечные Альберто Джилардино гостили в рамках кубка Италии у Лацио. И, быстро пропустив (уже на 5-й минуте от Гендузи), так ничем не ответив, вылетели из турнира. Вряд ли это серьезно расстроило грифонов, которые явно ставят главной задачей закрепиться в высшем дивизионе Италии, куда вернулись после годичной паузы. В целом, пока что скорее получается, ведь и победы периодически случаются, и очков набирают в среднем чуть больше чем по 1 за тур в Серии А. В основном их берут дома, где как раз и обыграли Рому (там и вовсе 4:1), Салернитану и Верону. Но в прошлом туре на выезде были во многом ожидаемые 0:1 с Монцей.

Ювентус

Команда в этом сезоне освобождена от участия в еврокубках. А должна была, по результатам, выступать в Лиге чемпионов. Но футболисты расплачиваются за очередные финансовые махинации уже прежнего руководства. Несмотря на такой удар, Массимилиано Аллегри смог добиться такого настроя в раздевалке и такой формы игроков, что сейчас они стали главными конкурентами для Интера в борьбе за выигрыш скудетто. Кстати, не так давно соперники играли в Турине, и выдали результативную ничью, 1:1. Потом, правда, чуть не потеряли очки следом с Монцей, забив решающий гол на последних добавленных минутах. Героем стал Гатти, и именно этот защитник провел и единственный мяч в принципиальном поединке против Наполи. Это позволило не только обыграть исторического врага с Юга, но и продолжить гонку за нерадзурри.

Статистика личных встреч

У Ювентуса было 6 побед кряду. Но в мае прошлого года выиграли грифоны, правда, что не спасло их от вылета.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают победу гостям из Турина, и тут нет оснований спорить. Ставим на то, что сильнее окажется в данной паре Ювентус (коэффициент - 1,82).