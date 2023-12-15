Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дженоа – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Дженоа
15.12.2023 21:45 - : -
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
15 декабря 2023, 01:40 | Обновлено 15 декабря 2023, 01:53
34
0

Дженоа – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 15 декабря в 21:45 по Киеву

15 декабря 2023, 01:40 | Обновлено 15 декабря 2023, 01:53
34
0
Дженоа – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

15 декабря на «Луиджи Феррарис» пройдет матч 12-го тура Серии А, в котором «Дженоа» встретится с «Ювентусом». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Дженоа

Клуб может окончательно сосредоточиться только на Кальчо. На прошлой неделе подопечные Альберто Джилардино гостили в рамках кубка Италии у Лацио. И, быстро пропустив (уже на 5-й минуте от Гендузи), так ничем не ответив, вылетели из турнира. Вряд ли это серьезно расстроило грифонов, которые явно ставят главной задачей закрепиться в высшем дивизионе Италии, куда вернулись после годичной паузы. В целом, пока что скорее получается, ведь и победы периодически случаются, и очков набирают в среднем чуть больше чем по 1 за тур в Серии А. В основном их берут дома, где как раз и обыграли Рому (там и вовсе 4:1), Салернитану и Верону. Но в прошлом туре на выезде были во многом ожидаемые 0:1 с Монцей.

Ювентус

Команда в этом сезоне освобождена от участия в еврокубках. А должна была, по результатам, выступать в Лиге чемпионов. Но футболисты расплачиваются за очередные финансовые махинации уже прежнего руководства. Несмотря на такой удар, Массимилиано Аллегри смог добиться такого настроя в раздевалке и такой формы игроков, что сейчас они стали главными конкурентами для Интера в борьбе за выигрыш скудетто. Кстати, не так давно соперники играли в Турине, и выдали результативную ничью, 1:1. Потом, правда, чуть не потеряли очки следом с Монцей, забив решающий гол на последних добавленных минутах. Героем стал Гатти, и именно этот защитник провел и единственный мяч в принципиальном поединке против Наполи. Это позволило не только обыграть исторического врага с Юга, но и продолжить гонку за нерадзурри.

Статистика личных встреч

У Ювентуса было 6 побед кряду. Но в мае прошлого года выиграли грифоны, правда, что не спасло их от вылета.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают победу гостям из Турина, и тут нет оснований спорить. Ставим на то, что сильнее окажется в данной паре Ювентус (коэффициент - 1,82).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Дженоа – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брайтон – Марсель. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Заря – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Дженоа Ювентус Дженоа - Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A прогнозы прогнозы на футбол Руслан Малиновский
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа и Уайлдер подписали контракт на супербой. Но есть одно условие
Бокс | 14 декабря 2023, 09:49 3
Джошуа и Уайлдер подписали контракт на супербой. Но есть одно условие
Джошуа и Уайлдер подписали контракт на супербой. Но есть одно условие

Бой должен состояться 9 марта 2024 года

Призовые УЕФА. Сколько заработал Шахтер за группу Лиги чемпионов
Футбол | 14 декабря 2023, 15:11 35
Призовые УЕФА. Сколько заработал Шахтер за группу Лиги чемпионов
Призовые УЕФА. Сколько заработал Шахтер за группу Лиги чемпионов

Ориентировочные цифры

ФОТО. Арбитр дважды смотрел VAR после гола Сикана в ворота Порту. Почему?
Футбол | 14.12.2023, 04:59
ФОТО. Арбитр дважды смотрел VAR после гола Сикана в ворота Порту. Почему?
ФОТО. Арбитр дважды смотрел VAR после гола Сикана в ворота Порту. Почему?
Большой камбэк. Украина U-20 на ЧМ отыгралась с 1:4 и выиграла в овертайме
Хоккей | 14.12.2023, 22:50
Большой камбэк. Украина U-20 на ЧМ отыгралась с 1:4 и выиграла в овертайме
Большой камбэк. Украина U-20 на ЧМ отыгралась с 1:4 и выиграла в овертайме
Лига Европы. Фиаско Кочергина, Де Дзерби избежал встречи с Шахтером
Футбол | 15.12.2023, 00:05
Лига Европы. Фиаско Кочергина, Де Дзерби избежал встречи с Шахтером
Лига Европы. Фиаско Кочергина, Де Дзерби избежал встречи с Шахтером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3. Как пропускал Кепа. Видео голов и обзор
Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3. Как пропускал Кепа. Видео голов и обзор
13.12.2023, 03:50
Футбол
ВИДЕО. Алиеву «прилетело» за статус УБД, экс-футболист жестко ответил
ВИДЕО. Алиеву «прилетело» за статус УБД, экс-футболист жестко ответил
13.12.2023, 17:59 19
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»
АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»
13.12.2023, 06:27
Футбол
Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд
Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд
13.12.2023, 20:17 8
Футбол
Кепа дважды пропустил. Реал на последних минутах вырвал победу у Униона
Кепа дважды пропустил. Реал на последних минутах вырвал победу у Униона
13.12.2023, 00:02 8
Футбол
Шахтер – среди 8 клубов, перешедших в Лигу Европы. Кто будет соперником?
Шахтер – среди 8 клубов, перешедших в Лигу Европы. Кто будет соперником?
14.12.2023, 01:00 3
Футбол
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
13.12.2023, 23:57 166
Футбол
Шахтер установил вечный рекорд Лиги чемпионов
Шахтер установил вечный рекорд Лиги чемпионов
14.12.2023, 11:37 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем