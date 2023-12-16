В стартовом матче 16-го тура Серии А «Дженоа» и «Ювентус» разошлись миром (1:1).

Украинский хавбек Руслан Малиновский провел на поле весь матч у хозяев поля и получил желтую карточку на 90-й минуте.

Команды обменялись голами и завершили матч вничью.

Команда Массимилиано Аллегри идет на 2-й позиции (37 пунктов), отставая на одно очко от «Интера». «Дженоа» имеет 16 баллов и находится на 14-м месте.

Серия А. 16-й тур, 15 декабря

Дженоа – Ювентус – 1:1

Голы: Гудмундссон, 48 – Кьеза, 28 (пен)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Кьеза, 28 мин (пен)

ГОЛ! 1:1. Гудмундссон, 48 мин.