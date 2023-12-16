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Чемпионат Италии
Дженоа
15.12.2023 21:45 – FT 1 : 1
Ювентус
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Италия
16 декабря 2023, 00:59 | Обновлено 16 декабря 2023, 01:16
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Дженоа – Ювентус – 1:1. Ничья для Малиновского. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 16-го тура Серии А

16 декабря 2023, 00:59 | Обновлено 16 декабря 2023, 01:16
20
0
Дженоа – Ювентус – 1:1. Ничья для Малиновского. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В стартовом матче 16-го тура Серии А «Дженоа» и «Ювентус» разошлись миром (1:1).

Украинский хавбек Руслан Малиновский провел на поле весь матч у хозяев поля и получил желтую карточку на 90-й минуте.

Команды обменялись голами и завершили матч вничью.

Команда Массимилиано Аллегри идет на 2-й позиции (37 пунктов), отставая на одно очко от «Интера». «Дженоа» имеет 16 баллов и находится на 14-м месте.

Серия А. 16-й тур, 15 декабря

Дженоа – Ювентус – 1:1

Голы: Гудмундссон, 48 – Кьеза, 28 (пен)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Кьеза, 28 мин (пен)

ГОЛ! 1:1. Гудмундссон, 48 мин.

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Дженоа).
28’
ГОЛ ! С пенальти забил Федерико Кьеза (Ювентус).
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Ювентус Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Дженоа - Ювентус Федерико Кьеза Альберт Гудмундссон видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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