Дженоа – Ювентус – 1:1. Ничья для Малиновского. Видео голов и обзор матча
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В стартовом матче 16-го тура Серии А «Дженоа» и «Ювентус» разошлись миром (1:1).
Украинский хавбек Руслан Малиновский провел на поле весь матч у хозяев поля и получил желтую карточку на 90-й минуте.
Команды обменялись голами и завершили матч вничью.
Команда Массимилиано Аллегри идет на 2-й позиции (37 пунктов), отставая на одно очко от «Интера». «Дженоа» имеет 16 баллов и находится на 14-м месте.
Серия А. 16-й тур, 15 декабря
Дженоа – Ювентус – 1:1
Голы: Гудмундссон, 48 – Кьеза, 28 (пен)
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Кьеза, 28 мин (пен)
ГОЛ! 1:1. Гудмундссон, 48 мин.
События матча
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