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Италия
15 декабря 2023, 20:49 | Обновлено 15 декабря 2023, 20:52
213
1

Малиновский – в основе. Стали известны составы на матч Дженоа – Ювентус

Матч 16-го тура Серии А начнется в 21:45

15 декабря 2023, 20:49 | Обновлено 15 декабря 2023, 20:52
213
1
Малиновский – в основе. Стали известны составы на матч Дженоа – Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 15 декабря, «Дженоа» в матче 16-го тура Серии А в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» примет туринский «Ювентус». Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет в основе «Дженоа» на матч.

Стартовые составы команд на поединок:

«Дженоа»: Мартинес, Васкес, Бани, Дрегушин, Де Винтер, Малиновский, Бадель, Френдруп, Сабелли, Мессиас, Гудмундссон.

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бремер, Гатти, Костич, Миретти, Локателли, МакКенни, Камбьясо, Кьеза, Влахович.

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Руслан Малиновский Ювентус Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Дженоа - Ювентус стартовые составы
Источник Sport.ua
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andre_lui
За Аталанту Руслан регулярно огорчал "старую сеньйору". Ждем голов и за Дженоа
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