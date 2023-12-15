Малиновский – в основе. Стали известны составы на матч Дженоа – Ювентус
Матч 16-го тура Серии А начнется в 21:45
Сегодня, 15 декабря, «Дженоа» в матче 16-го тура Серии А в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» примет туринский «Ювентус». Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет в основе «Дженоа» на матч.
Стартовые составы команд на поединок:
«Дженоа»: Мартинес, Васкес, Бани, Дрегушин, Де Винтер, Малиновский, Бадель, Френдруп, Сабелли, Мессиас, Гудмундссон.
«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бремер, Гатти, Костич, Миретти, Локателли, МакКенни, Камбьясо, Кьеза, Влахович.
Oggi partiamo così ⤵️ Forza ragazzi! #GenoaJuve pic.twitter.com/f2S9o3auN5— JuventusFC (@juventusfc) December 15, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турнир проходит с 29 ноября по 17 декабря в Дании, Норвегии и Швеции
Президент «Динамо» – о возможных трансферах команды