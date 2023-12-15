Малиновский – в основе. Стали известны составы на матч Дженоа – Ювентус

Сегодня, 15 декабря, «Дженоа» в матче 16-го тура Серии А в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» примет туринский «Ювентус». Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет в основе «Дженоа» на матч.

Стартовые составы команд на поединок:

«Дженоа»: Мартинес, Васкес, Бани, Дрегушин, Де Винтер, Малиновский, Бадель, Френдруп, Сабелли, Мессиас, Гудмундссон.

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бремер, Гатти, Костич, Миретти, Локателли, МакКенни, Камбьясо, Кьеза, Влахович.