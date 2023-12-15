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  4. В Реале считают, что Лунин сможет на равных конкурировать с Тибо Куртуа
Испания
15 декабря 2023, 15:21 |
702
6

В Реале считают, что Лунин сможет на равных конкурировать с Тибо Куртуа

Руководство королевского клуба готово предложить украинцу новый контракт

15 декабря 2023, 15:21 |
702
6
В Реале считают, что Лунин сможет на равных конкурировать с Тибо Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» рассматривает возможность продления контракта с украинским вратарем Андреем Луниным, сообщает испанское издание Fichajes.

Источник отмечает, что руководство «сливочных» впечатлено игрой 24-летнего голкипера. Боссы клуба считают, что после восстановления Тибо Куртуа от травмы Андрей сможет на равных конкурировать с бельгийцем.

По официальным данным действующий контракт Андрея Лунина с «Реалом» действует до лета 2024 года, но ранее в СМИ появлялась информация, что на самом деле соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25.

В этой кампании Андрей Лунин провел 8 матчей за королевский клуб, пропустив 5 мячей. В 4 поединках украинец отстоял «на ноль».

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу продление контракта Тибо Куртуа
Источник Fichajes.net
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Комментарии 6
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Tasha19
Невже, все йде до того, що Лунін продовжить контракт з Реалом?
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0
Vitason
Вот как раз сейчас не нужно никуда уходить,а продолжать и дальше убеждать Анчелотти что он достоин остаться и достоин создать конкуренцию Куртуа и Кепу заставить вернуться обратно в Челси ! Так что сейчас шанс всей жизни для Лунина ,все в его руках, главное продолжать играть так как он провел последние 5-6 своих игр и я уверен что и Куртуа может потеснить с первого номера,удачи ему и уверенности пожелаю,а все остальное у него есть, давай дерзай и не останавливайся на достигнутом!!
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0
Ostrov Khortitsa
Красава, Андрюха! Своей работой заслужил!
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0
nick07
наша після гарна, нова - починаймо її знову
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0
SuperMario
я не верю в эти сказки,обязательно нужно уходить..
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-1
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