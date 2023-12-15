В Реале считают, что Лунин сможет на равных конкурировать с Тибо Куртуа

Мадридский «Реал» рассматривает возможность продления контракта с украинским вратарем Андреем Луниным, сообщает испанское издание Fichajes.

Источник отмечает, что руководство «сливочных» впечатлено игрой 24-летнего голкипера. Боссы клуба считают, что после восстановления Тибо Куртуа от травмы Андрей сможет на равных конкурировать с бельгийцем.

По официальным данным действующий контракт Андрея Лунина с «Реалом» действует до лета 2024 года, но ранее в СМИ появлялась информация, что на самом деле соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25.

В этой кампании Андрей Лунин провел 8 матчей за королевский клуб, пропустив 5 мячей. В 4 поединках украинец отстоял «на ноль».