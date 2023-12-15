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Лига чемпионов
15 декабря 2023, 12:18 |
2144
2

Копейки Динамо. Сколько заработали украинские клубы в еврокубках?

Издание Fotcalc обнародовало заработок клубов УПЛ в еврокубковой кампании 2023/24

15 декабря 2023, 12:18 |
2144
2
Копейки Динамо. Сколько заработали украинские клубы в еврокубках?
Getty Images/Global Images Ukraine

Издание Fotcalc обнародовало данные о заработке украинских клубов на евроарене в сезоне 2023/24.

Луганская «Заря» за эту еврокубковую кампанию заработала примерно 4.85 миллионов долларов. 2.94 миллиона из них – это выплата за попадание в группу Лиги конференций. Еще по 500 тысяч команда получила за каждую победу на групповом этапе (их было 2), а также за ничью с «Гентом» луганчанам выплатили 166 тысяч. Интересно, что за вылет из плей-офф раунда квалификации Лиги Европы также дают деньги – 100 тысяч евро. Еще 66.4 тысяч евро «Заря» получила из нераспределенного фонда призовых. Последний транш в размере 578.5 тысяч является стандартной выплатой УЕФА за десятилетний коэффициент клуба, и эта сумма пока является приблизительной.

«Днепр-1», несмотря на позорный вылет из всех еврокубков, также заработал немного денег. Днепряне получили по 100 тысяч евро за каждый квалификационный раунд, в котором принимали участие (2-й раунд квалификации ЛЧ, 3-й раунд квалификации ЛЕ, 4-й раунд квалификации ЛК). «Компенсацией» для команды за вылет в последнем раунда Лиги конференций стала выплата в размере 750 тысяч евро.

Киевское «Динамо» в еврокубках выступило не менее позорно, но получило чуть меньше днепрян. «Бело-синие» участвовали лишь в двух квалификационных раундах, поэтому заработали из них лишь 200 тысяч. За вылет в плей-офф раунде отбора киевляне также получили утешительный приз в размере 750 тысяч евро.

Меньше всех украинских клубов заработала полтавская «Ворскла», которой не удалось преодолеть хотя бы 1 раунд квалификации. За участие во 2-м раунде отбора полтавчане получили 100 тысяч евро, а за вылет из него – еще 350 тысяч.

О заработанных деньгах донецким «Шахтером» ранее сообщалось отдельно. Издание Fotcalc немного уточняет нашу информацию, предположив, что «горняки» получат 21.6 миллионов евро за десятилетний коэффициент. То есть общий доход донецкого клуба составит 46.8 миллионов. Также стоит отметить, что «Заря» и «Шахтер» еще могут увеличить свои еврокубковые доходы за счет продажи телеправ. Сумма, заработанная на телетрансляциях, станет известной лишь в конце сезона.

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Шахтер Донецк Заря Луганск Динамо Киев Днепр-1 Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций призовые
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New Zealander
46 милионов Шахтера - впечатляет и ето еще не все, так как еврокубки продолжаются для Шахты. Должны затарится в зимнее межсезонье
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-1
AK.228
Позорники… ну на їжу впродовж  зимових зборів повинно вистачить 
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-3
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