Призовые УЕФА. Сколько заработал Шахтер за группу Лиги чемпионов

«Шахтер» завершил групповой этап Лиги чемпионов и можно подвести определенные финансовые итоги выступления украинской команды. Информация не является полной, цифра основана на открытых данных о призовых.

За сам выход в групповой этап турнира клуб заработал 15,5 миллиона евро. Далее добавляются деньги за выступления в турнире.

За три победы (дважды «Антверпен» и «Барселона») «Шахтер» должен получить суммарно 8,4 миллиона евро. Если бы команда сумела выйти из группы в плей-офф Лиги чемпионов, то это принесло бы клубу еще 9 миллионов евро, тогда как вылет в Лигу Европы даст только чуть больше 1 миллиона евро.

Кроме того, есть два финансовых аспекта, которые сложно подсчитать.

Клубы зарабатывают деньги согласно коэффициенту по итогам выступлений за последние 10 лет. Известно, что «Реал», как самый успешный клуб за этот период, получит 31,1 миллиона евро. Точные цифры «Шахтера», являющегося постоянным участником Лиги чемпионов, станут известны позже.

Плюс клубы получают от УЕФА деньги за телетрансляции матчей, однако без официальных данных УЕФА подсчитать сумму сложно.

В итоге «Шахтер» в Лиге чемпионов 2023/24 заработал не менее 25 миллионов евро (а скорее, чуть больше).

Весной клуб может улучшить эту сумму в Лиге Европы.