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  4. Анчелотти не видит причин возвращать Лунина на скамью для запасных
Испания
15 декабря 2023, 09:57 |
2798
6

Анчелотти не видит причин возвращать Лунина на скамью для запасных

По сообщению испанских СМИ Лунин выйдет в старте в следующем матче

15 декабря 2023, 09:57 |
2798
6
Анчелотти не видит причин возвращать Лунина на скамью для запасных
Getty Images/Global Images Ukraine. Анчелотти и Лунин

По информации испанских СМИ, ворота «Реала» в матче 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» будет защищать украинский голкипер Андрей Лунин.

Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти не видит причин возвращать Лунина на скамью для запасных, поскольку в последних матчах он показал убедительную игру с гораздо лучшим процентом сейвов, чем у Кепы. Уверенная игра украинского стража ворот поможет ему в будущем найти мощную команду, где он сможет стать полноценным первым номером, если он решит покинуть Мадрид, сообщает AS.

Ранее сообщалось, что удачная игра украинского стража ворот в последних матчах заставила главного тренера команды Карло Анчелотти подвергнуть сомнению свое первоначальное решение относительно основного голкипера, позиция Кепы теперь не так очевидна.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник AS
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Комментарии 6
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Iigor6583
Кому ще не надоїла ця канітєль про Лунін в Реалі ?
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+4
Alex T
Ну если так, то надо был бы играть и валить когда первый оклемается, как раз спрос может быть
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+2
New Zealander
Заепали уже. Каждый день по две новости о конкуренции Лунин-Кепа... Кепа-Лунин. 
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+1
Умник
Набивают цену, потому что Андрей помог 18 очков заработать.
Плюс тот сейв с Кадисом.
Плюс атмосфера в команде. Походу они его поддерживают, есть такие люди как Модрич Кросс. Они ж могут и на прямую Карло сказать.
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+1
Віктор Коробка
На фото: папа Карло - "Андрюха, та я ж завжди був за тебе, та чого ти!"
Лунін - "Та іди ти на ...!"
Ответить
0
Alex T
Печально если нашего решат пока ставить чисто бо решили вернуть испанца, может не срослось что 
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0
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