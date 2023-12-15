Анчелотти не видит причин возвращать Лунина на скамью для запасных
По сообщению испанских СМИ Лунин выйдет в старте в следующем матче
По информации испанских СМИ, ворота «Реала» в матче 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» будет защищать украинский голкипер Андрей Лунин.
Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти не видит причин возвращать Лунина на скамью для запасных, поскольку в последних матчах он показал убедительную игру с гораздо лучшим процентом сейвов, чем у Кепы. Уверенная игра украинского стража ворот поможет ему в будущем найти мощную команду, где он сможет стать полноценным первым номером, если он решит покинуть Мадрид, сообщает AS.
Ранее сообщалось, что удачная игра украинского стража ворот в последних матчах заставила главного тренера команды Карло Анчелотти подвергнуть сомнению свое первоначальное решение относительно основного голкипера, позиция Кепы теперь не так очевидна.
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Плюс тот сейв с Кадисом.
Плюс атмосфера в команде. Походу они его поддерживают, есть такие люди как Модрич Кросс. Они ж могут и на прямую Карло сказать.
Лунін - "Та іди ти на ...!"