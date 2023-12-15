По информации испанских СМИ, ворота «Реала» в матче 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» будет защищать украинский голкипер Андрей Лунин.

Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти не видит причин возвращать Лунина на скамью для запасных, поскольку в последних матчах он показал убедительную игру с гораздо лучшим процентом сейвов, чем у Кепы. Уверенная игра украинского стража ворот поможет ему в будущем найти мощную команду, где он сможет стать полноценным первым номером, если он решит покинуть Мадрид, сообщает AS.

Ранее сообщалось, что удачная игра украинского стража ворот в последних матчах заставила главного тренера команды Карло Анчелотти подвергнуть сомнению свое первоначальное решение относительно основного голкипера, позиция Кепы теперь не так очевидна.