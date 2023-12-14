Испанский источник назвал стартового вратаря Реал на матч с Вильярреалом

17 декабря в 22:00 состоится матч 17-го тура Ла Лиги, в котором «Реал» в Мадриде будет принимать «Вильярреал».

По информации испанского издания Relevo, ворота «королевского клуба» в этом матче будет защищать украинский голкипер Андрей Лунин. Последний матч в ЛЧ против «Унион Берлин» украинец провел в запасе, а в основе вышел его конкурент Кепа Аррисабалага.

Ранее сообщалось, что удачная игра украинского стража ворот в последних матчах заставила главного тренера команды Карло Анчелотти подвергнуть сомнению свое первоначальное решение относительно основного голкипера, позиция Кепы теперь не так очевидна.