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Испания
14 декабря 2023, 10:56 |
4414
1

Испанский источник назвал стартового вратаря Реал на матч с Вильярреалом

Ворота «сливочных» снова будет защищать Андрей Лунин

14 декабря 2023, 10:56 |
4414
1
Испанский источник назвал стартового вратаря Реал на матч с Вильярреалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

17 декабря в 22:00 состоится матч 17-го тура Ла Лиги, в котором «Реал» в Мадриде будет принимать «Вильярреал».

По информации испанского издания Relevo, ворота «королевского клуба» в этом матче будет защищать украинский голкипер Андрей Лунин. Последний матч в ЛЧ против «Унион Берлин» украинец провел в запасе, а в основе вышел его конкурент Кепа Аррисабалага.

Ранее сообщалось, что удачная игра украинского стража ворот в последних матчах заставила главного тренера команды Карло Анчелотти подвергнуть сомнению свое первоначальное решение относительно основного голкипера, позиция Кепы теперь не так очевидна.

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Кепа Аррисабалага Вильярреал Реал Мадрид Андрей Лунин чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал - Вильярреал
Источник Twitter
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Lex Aries
Та ви що, Кепка ж тепер образиться)
Але ж Куртка відновиться, і зразу ж займе місце в воротах.
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