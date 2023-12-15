Гладкий и еще 7 игроков с 50+ матчами в УПЛ, которые сейчас без клуба

Уже очень скоро основная часть новостей, касающаяся украинской Премьер-лиги, будет связана с кадровыми вопросами: кто и куда переходит, от кого избавляются, а кого – приглашают на просмотр. Однако в чем не возникает никаких сомнений, так это в привычно большом количестве бесплатных сделок. В разгар российско-украинской войны экономика не позволяет клубам УПЛ делать слишком дорогостоящие покупки, да и в это время таковые просто не имеют морального права осуществляться. Поэтому ждем привычно высокий процент сделок со свободными агентами, а прямо сейчас предлагаем оценить некоторых кандидатуры.

Сегодня в фокусе нашего внимания игроки, на счету которых 50 и более проведенных матчей в украинской Премьер-лиге, и которые сейчас сидят без клубов. Сразу оговоримся, что речь пойдет об этнических украинцах, поэтому в списке не будет ни Марлоса, ни Жуниора Мораеса, у которых, очевидно, где-то на чердаках бразильских фазенд еще сохранились украинские паспорта, но которые возвращаться в нашу страну, когда тут идет горячая фаза войны, ни малейшего желания не демонстрируют.

Александр Гладкий

Возраст: 36 лет

Предыдущий клуб: «Черноморец»

Показатели в УПЛ: 361 матч, 99 голов, 55 ассистов

СК Днепр-1. Александр Гладкий

Зайдем сразу с козырей. 36-летний Александр Гладкий, который летом нынешнего года попрощался с «Черноморцем», все еще не объявлял о завершении карьеры игрока, а потому – доступен для подписания. Трехкратного чемпиона Украины в составе «Шахтера» после ухода из стана «моряков» связывали с трансфером в «Карпаты», однако эта информация не нашла подтверждения, и с тех пор о Гладком в СМИ практически ничего не слышно.

Гладкий – это действительно уникальный футболист для украинского футбола, так как он успел поиграть во всех культовых отечественных клубах – «Динамо», «Шахтере», «Днепре», «Металлисте», «Карпатах», «Заре», «Черноморце». В этом списке не хватает, пожалуй, только «Таврии» и «Ворсклы», и если пока в аспекте клуба из Симферополя нужно подождать момента деоккупации Крыма бравыми воинами ВСУ, то вот с Полтавой… Поживем-увидим.

Дмитрий Коркишко

Возраст: 33 года

Предыдущий клуб: «Металлист»

Показатели в УПЛ: 88 матчей, 14 голов, 7 ассистов

СК Днепр-1. Дмитрий Коркишко

Воспитаннику академии «Динамо» Дмитрию Коркишко так и не посчастливилось сыграть хотя бы один официальный поединок в рядах родной команды. Зато хавбек достаточно неплохо зарекомендовал себя в украинской Премьер-лиге в рядах «Черноморца» и «Днепра-1». Также Коркишко имеет за плечами легионерский опыт, так как он выступал в Турции (за «Гиресунспор» и «Хатайспор») и Казахстане (за «Актобе»).

В минувшем сезоне Коркишко провел 13 матчей (1 гол) в УПЛ за «Металлист», а после вылета харьковчан из элитарного дивизиона получил статус свободного агента, и с тех пор никак не может обрести новую команду. А ведь в 2009 году Дмитрий с юниорской сборной Украины становился чемпионом Европы U-19.

Максим Каленчук

Возраст: 34 года

Предыдущий клуб: «Акжайык» (Казахстан)

Показатели в УПЛ: 85 матчей, 2 гола, 5 ассистов

ФК Львов. Максим Каленчук

Воспитанник донецкого футбола Максим Каленчук львиную часть поединков в рамках украинской Премьер-лиги отыграл за «Сталь» из Каменского, которая в те времена в плане кадров во многом стала правопреемницей донецкого «Металлурга», а вскоре проследовала по такому же неприглядному маршруту – от клуба УПЛ до полной ликвидации юридического лица как такового…

Впрочем, после «Стали» Каленчук еще поиграть в Украине за «Александрию», «Верес» и «Львов», а затем подался в перволиговый на тот момент «Рух», чтобы впоследствии окончательно покинуть страну и податься на легионерские хлеба. В 2020 и 2021 годах Максим играл в Беларуси за «Витебск», а в январе 2022-го вернулся в Украину, подписав контракт с ЛНЗ, но после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны вновь отбыл в иностранный чемпионат. С апреля 2022-го по январь 2023-го Каленчук играл в Казахстане за «Акжайык», а затем получил статус свободного агента и уже больше года остается невостребованным.

Вадим Парамонов

Возраст: 32 года

Предыдущий клуб: «Урарту» (Армения)

Показатели в УПЛ: 58 матчей, 2 гола

ФК Рух. Вадим Парамонов

В украинской Премьер-лиге Вадим Парамонов известен, прежде всего, по выступлениям за «Львов» и «Колос». В этих командах центральный защитник, собственно, и провел большую часть поединков в элите отечественного футбола, хотя также недолгое время защищал цвета «Руха». В феврале 2021 года Парамонов отбыл в Армению, где стал игроком «Урарту». С этой командой Вадим в сезоне-2022/23 стал чемпионом и обладателем Кубка страны, но летом текущего года сотрудничество между сторонами завершилось.

С тех пор о Парамонове мало что слышно, и сейчас даже неизвестно, где находится этот защитник, родившийся в Павлограде и делавший первые шаги в футболе на Днепропетровщине. Во «Львове» и «Колосе» Парамонов был весьма неплох, и в свои 32 года наверняка еще способен пригодиться на хорошем уровне – в Украине или же за ее пределами. Хотя в столь непростые времена можно ожидать чего угодно, вплоть до новостей о преждевременном завершении карьеры.

Роман Пидкивка

Возраст: 28 лет

Предыдущий клуб: «Ингулец»

Показатели в УПЛ: 72 матча, 19 – без пропущенных мячей

ФК Карпаты. Роман Пидкивка

В начале минувшего десятилетия Романа Пидкивку, который является воспитанником академии «Карпат», называли одним из самых перспективных молодых голкиперов страны, и прочили ему путь в профессиональном футболе как минимум не худший, чем у Богдана Шуста. Однако в какой-то момент что-то в карьере Пидкивки пошло не по правильному сценарию. То ли он вовремя не ушел из «Карпат», то ли снизил к себе требования и перестал работать на пределе возможностей, однако перебраться в топ-клуб Роману, в отличие от Шуста, так и не посчастливилось.

В феврале 2019 года Пидкивка покинул «Карпаты» и подался в «Арсенал-Киев», но спустя полгода снова вернулся в стан львовян. В августе 2020-го Роман ушел в «Черноморец», и провел в команде 14 матчей в рамках Первой лиги, а летом 2021-го оказался без клуба и более года был никому ненужным. Новый клуб Пидкивка нашел лишь осенью 2022-го, подписав договор с «Ингульцом», но и в Петрово не сумел стать ключевым голкипером команды. С лета Пидкивка снова сидит без клуба и пока его перспективы выглядят весьма туманными, хотя игроку всего-то 28, что для вратаря – самый расцвет карьеры.

Максим Дегтярев

Возраст: 30 лет

Предыдущий клуб: «Атырау» (Казахстан)

Показатели в УПЛ: 90 матчей, 20 голов, 6 ассистов

ФК Десна. Максим Дегтярев

В украинской Премьер-лиге Максим Дегтярев дебютировал в рядах донецкого «Металлурга». Возможно, в этой команде у форварда и были бы какие-то серьезные перспективы, но летом 2015 года донецкий клуб прекратил существование, а Дегтярев подался в краматорский «Авангард», а чуть позже снова-таки на уровне Первой лиги выступал за «Полтаву».

Вернуться в УПЛ Дегтяреву посчастливилось в 2018 году, когда он подписал контракт с «Олимпиком». Впоследствии поиграл еще и за «Десну», но топ-уровня результативности не демонстрировал. Летом 2022 года Дегтярев перебрался в Казахстан, где с тех пор успел сменить две команды, поиграв за «Тараз» и «Атырау». В стане последнего практически не играл, и в начале августа нынешнего года получил статус свободного агента, в котором пребывает и по сей день.

Артем Громов

Возраст: 33 года

Предыдущий клуб: АЕК Ларнака (Кипр)

Показатели в УПЛ: 253 матча, 49 голов, 32 ассиста

ФК Заря. Артем Громов

Артему Громову удалось поиграть в украинской Премьер-лиге за «Ворсклу», «Динамо», «Зарю» и «Днепр-1», причем в полтавской и луганской командах этот атакующий футболист был одним из ключевых, что и нашло отражение в его показателях результативности. Впрочем, переход летом минувшего года из «Зари» в «Днепр-1» не выдался для Громова успешным, и уже в январе 2023-го Артем на правах свободного агента уехал выступать на Кипр за АЕК из Ларнаки.

В 13 матчах за АЕК Громов не забил ни единого мяча, и в мае киприоты объявили о досрочном завершении сотрудничества с украинцем, хотя изначально подписывали с ним контракт на полтора сезона. С тех пор об Артеме практически ничего не слышно, кроме скандальной информации о том, что Громов был включен в список украинских спортсменов, которые не вернулись из-за границы, выехав за пределы страны по специальному разрешению. Этот перечень был составлен и обнародован Министерством молодежи и спорта Украины.

Юрий Коломоец

Возраст: 33 года

Крайний клуб: «Минай»

Показатели в УПЛ: 116 матчей, 24 гола, 8 ассистов

ФК Минай. Юрий Коломоец

Воспитанник криворожского футбола Юрий Коломоец на уровне украинской Премьер-лиги дебютировал достаточно в позднем возрасте – в 25, причем в рядах «Александрии», где в способности нападающего поверил Владимир Шаран. В УПЛ за «желто-черных» Коломоец отыграл лишь полсезона, после чего на правах свободного агента ушел в «Ворсклу», где и приобрел еще большую известность.

В феврале 2020 года Коломоец уехал в Эстонию, затем играл в Таджикистане, а на уровень УПЛ Юрию удалось вернуться лишь в начале февраля 2022-го, после того, как он успел поиграть в Первой лиге за «Волынь» и «Полесье», а затем оформил договор с «Минаем». Увы, но показать результативную игру в клубе, представляющем Закарпатье, Коломоец так и не сумел – в УПЛ-2022/23 на счету форварда оказалось 15 матчей, в которых он не отметился результативными действиями. Летом «Минай» объявил об уходе Коломойца, и с тех пор опытный бомбардир находится где-то на грани забвения, которое рискует еще через полгода пребывания вне футбола превратиться в тотальное.