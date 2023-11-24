Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина сыграет с Боснией, фейспалм от Спаллетти, проблемы и агент Лунина
Другие новости
24 ноября 2023, 07:00 |
207
0

Украина сыграет с Боснией, фейспалм от Спаллетти, проблемы и агент Лунина

Главные новости за 23 ноября на Sport.ua

24 ноября 2023, 07:00 |
207
0
Украина сыграет с Боснией, фейспалм от Спаллетти, проблемы и агент Лунина
УЕФА

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 23 ноября.

1А. Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
21 марта будут сыграны полуфиналы плей-офф, 26 марта пройдут финалы

1Б. Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Украинская сборная – явный фаворит на проход на ЧЕ среди всех команд

2. Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Главный тренер сборной Украины признался, что ему не было особой разницы, с кем играть

3А. Босния: провал в отборе, тренерская чехарда и нестареющий Джеко
Если не проходить в плей-оф такого соперника, то на Евро-2024 делать нечего

3Б. ВИДЕО. Изучаем соперника. Как Босния играла в квалификации Евро-2024
Сборная Боснии и Герцеговины заняла лишь 5-е место в группе J с 9 очками

4. СПАЛЛЕТТИ: Мы ничего не украли. Эпизод с Мудриком не был таким однозначным
Наставник считает, что сборная Италии заслуживает участия в Евро-2024

5А. Лунин был замечен в аэропорту Мадрида вместе с экс-агентом Роналду
Андрей начнет сотрудничество с Жорже Мендешем

5Б. Marca выдала инсайд о статусах Кепы и Лунина после восстановления испанца
Неприятная новость для украинца

6. Суд США оправдал Роналду по делу об изнасиловании
Нападающий «Аль-Насра» признан невиновным

7. Прометей победил в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ
Подопечные Андрея Левченко со счетом 3:0 выиграли у клуба «Нова Тех Ликург» из Нидерландов

8. Коваленко скучно не будет. Воспитанник Динамо подписал контракт с Эмполи
16-летний украинский форвард Богдан Попов будет выступать за итальянский клуб

9. Синнер vs Джокович. Стали известны все полуфиналисты Кубка Дэвиса 2023
Финляндия сыграет против Австралии, а Италия проведет поединок против Сербии

10А. Сможет ли Риибер вернуться на трон? Превью сезона в лыжном двоеборье
Sport.ua анонсирует старт Кубка мира сезона 2023/2023 в лыжном двоеборье

10Б. С Клэбо и компанией, по-прежнему без русских. Превью сезона в лыжных гонках
Sport.ua анонсирует старт нового сезона Кубка мира по лыжным гонкам

По теме:
Карпаты готовы погасить долги, Лунин сыграет за Реал, победа Прометея
Молодежка победила, Вересу грозит банкротство, проблемы у Карпат
Нули в Леверкузене, судья не дал пенальти на Мудрике, Рух выиграл у Шахтера
главные новости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Футбол | 23 ноября 2023, 15:20 4
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки

Украинская сборная – явный фаворит на проход на ЧЕ среди всех команд

Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч
Футбол | 23 ноября 2023, 13:57 3
Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч
Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч

Два года назад мы сыграли с этой командой в отборе ЧМ-2022

Травма Пидручного, Билосюк на Кубке IBU, где сестры Семеренко?
Биатлон | 23.11.2023, 07:06
Травма Пидручного, Билосюк на Кубке IBU, где сестры Семеренко?
Травма Пидручного, Билосюк на Кубке IBU, где сестры Семеренко?
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
Художественная гимнастика | 24.11.2023, 04:59
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
«Величайший игрок в истории». Линекер выбрал между Месси и Роналду
Футбол | 24.11.2023, 05:57
«Величайший игрок в истории». Линекер выбрал между Месси и Роналду
«Величайший игрок в истории». Линекер выбрал между Месси и Роналду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Босния: провал в отборе, тренерская чехарда и нестареющий Джеко
Босния: провал в отборе, тренерская чехарда и нестареющий Джеко
23.11.2023, 16:03 30
Футбол
Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024
Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024
22.11.2023, 07:50 29
Футбол
Букмекеры выставили коэффициенты на матч Босния и Герцеговина – Украина
Букмекеры выставили коэффициенты на матч Босния и Герцеговина – Украина
23.11.2023, 14:59 1
Футбол
ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше
ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше
23.11.2023, 20:32 1
Футбол
Тренер Боснии: «Украина легко могла пройти квалификацию Евро через группу»
Тренер Боснии: «Украина легко могла пройти квалификацию Евро через группу»
23.11.2023, 14:40 7
Футбол
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
23.11.2023, 14:47 1
Футбол
ВИДЕО. Англия сенсационно проиграла, Франция прошла Сенегал на ЧМ U-17
ВИДЕО. Англия сенсационно проиграла, Франция прошла Сенегал на ЧМ U-17
22.11.2023, 20:59
Футбол
Левченко рассказала о взаимоотношениях с лидером сборной Магучих
Левченко рассказала о взаимоотношениях с лидером сборной Магучих
22.11.2023, 19:12 6
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем