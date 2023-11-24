Украина сыграет с Боснией, фейспалм от Спаллетти, проблемы и агент Лунина

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 23 ноября.

1А. Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024

21 марта будут сыграны полуфиналы плей-офф, 26 марта пройдут финалы

1Б. Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки

Украинская сборная – явный фаворит на проход на ЧЕ среди всех команд

2. Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024

Главный тренер сборной Украины признался, что ему не было особой разницы, с кем играть

3А. Босния: провал в отборе, тренерская чехарда и нестареющий Джеко

Если не проходить в плей-оф такого соперника, то на Евро-2024 делать нечего

3Б. ВИДЕО. Изучаем соперника. Как Босния играла в квалификации Евро-2024

Сборная Боснии и Герцеговины заняла лишь 5-е место в группе J с 9 очками

4. СПАЛЛЕТТИ: Мы ничего не украли. Эпизод с Мудриком не был таким однозначным

Наставник считает, что сборная Италии заслуживает участия в Евро-2024

5А. Лунин был замечен в аэропорту Мадрида вместе с экс-агентом Роналду

Андрей начнет сотрудничество с Жорже Мендешем

5Б. Marca выдала инсайд о статусах Кепы и Лунина после восстановления испанца

Неприятная новость для украинца

6. Суд США оправдал Роналду по делу об изнасиловании

Нападающий «Аль-Насра» признан невиновным

7. Прометей победил в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ

Подопечные Андрея Левченко со счетом 3:0 выиграли у клуба «Нова Тех Ликург» из Нидерландов

8. Коваленко скучно не будет. Воспитанник Динамо подписал контракт с Эмполи

16-летний украинский форвард Богдан Попов будет выступать за итальянский клуб

9. Синнер vs Джокович. Стали известны все полуфиналисты Кубка Дэвиса 2023

Финляндия сыграет против Австралии, а Италия проведет поединок против Сербии

10А. Сможет ли Риибер вернуться на трон? Превью сезона в лыжном двоеборье

Sport.ua анонсирует старт Кубка мира сезона 2023/2023 в лыжном двоеборье



10Б. С Клэбо и компанией, по-прежнему без русских. Превью сезона в лыжных гонках

Sport.ua анонсирует старт нового сезона Кубка мира по лыжным гонкам