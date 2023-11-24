Украина сыграет с Боснией, фейспалм от Спаллетти, проблемы и агент Лунина
Главные новости за 23 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 23 ноября.
1А. Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
21 марта будут сыграны полуфиналы плей-офф, 26 марта пройдут финалы
1Б. Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Украинская сборная – явный фаворит на проход на ЧЕ среди всех команд
2. Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Главный тренер сборной Украины признался, что ему не было особой разницы, с кем играть
3А. Босния: провал в отборе, тренерская чехарда и нестареющий Джеко
Если не проходить в плей-оф такого соперника, то на Евро-2024 делать нечего
3Б. ВИДЕО. Изучаем соперника. Как Босния играла в квалификации Евро-2024
Сборная Боснии и Герцеговины заняла лишь 5-е место в группе J с 9 очками
4. СПАЛЛЕТТИ: Мы ничего не украли. Эпизод с Мудриком не был таким однозначным
Наставник считает, что сборная Италии заслуживает участия в Евро-2024
5А. Лунин был замечен в аэропорту Мадрида вместе с экс-агентом Роналду
Андрей начнет сотрудничество с Жорже Мендешем
5Б. Marca выдала инсайд о статусах Кепы и Лунина после восстановления испанца
Неприятная новость для украинца
6. Суд США оправдал Роналду по делу об изнасиловании
Нападающий «Аль-Насра» признан невиновным
7. Прометей победил в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ
Подопечные Андрея Левченко со счетом 3:0 выиграли у клуба «Нова Тех Ликург» из Нидерландов
8. Коваленко скучно не будет. Воспитанник Динамо подписал контракт с Эмполи
16-летний украинский форвард Богдан Попов будет выступать за итальянский клуб
9. Синнер vs Джокович. Стали известны все полуфиналисты Кубка Дэвиса 2023
Финляндия сыграет против Австралии, а Италия проведет поединок против Сербии
10А. Сможет ли Риибер вернуться на трон? Превью сезона в лыжном двоеборье
Sport.ua анонсирует старт Кубка мира сезона 2023/2023 в лыжном двоеборье
10Б. С Клэбо и компанией, по-прежнему без русских. Превью сезона в лыжных гонках
Sport.ua анонсирует старт нового сезона Кубка мира по лыжным гонкам
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