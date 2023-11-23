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Чемпионат Европы
23 ноября 2023, 14:47 | Обновлено 23 ноября 2023, 15:25
9511
0

Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024

Главный тренер сборной Украины признался, что ему не было особой разницы, с кем играть

23 ноября 2023, 14:47 | Обновлено 23 ноября 2023, 15:25
9511
0
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал сегодняшние результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024, по итогам которой сборной Украины выпало встретиться в полуфинале с командой Боснии и Герцеговины.

- Сергей Станиславович, что скажете об итогах жеребьевки?
- Я уже говорил, что нет разницы, кто выпадет нам на жеребьевке. Нам выпала сборная Боснии и Герцеговины. Будем готовиться к этому сопернику. Пока что рано о чем-то говорить, потому что впереди еще три-четыре месяца подготовки. Очень важно, в каком состоянии подойдут все наши игроки к матчам плей-офф. Есть информация, с кем будем играть, и я уверен, что мы будем готовы к мартовским встречам.

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- Какие планы имеет тренерский штаб по подготовке к матчам плей-офф в последующие месяцы?
- В течение этих месяцев будем наблюдать и за нашими игроками, и за соперниками. Я знаком со сборной Боснии и Герцеговины, там подобраны хорошие игроки. Даже несмотря на то, что они не очень хорошо выступили в своей группе в этом отборочном цикле.

- Финальный матч плей-офф будет против победителя пары Израиль – Исландия. Кто из этих оппонентов стал бы лучшей опцией для нашей команды в борьбе за путевку на Евро-2024?
- Не имею пожеланий, на кого из этих сборных попадать в финале плей-офф. Разве что важно, что если мы пройдем сборную Боснии и Герцеговины, то второй матч будем играть дома. Поддержка наших болельщиков – вот это очень важно! Но нам надо хорошо подготовиться к встрече с боснийцами, для игроков очень важно думать именно о первой и ближайшей игре, – сказал Ребров.

Полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 против БиГ сине-желтые проведут 21 марта на поле соперника, в Боснии и Герцеговине.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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