Плей-офф Евро-2024: если не проходить Боснию, то на ЧЕ делать нечего

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф отбора на Евро-2024. В «процессе» участвовало 12 национальных команд, среди которых – и сборная Украины.

Накануне жеребьевки все было предельно ясно для квартета из группы С (Грузия, Люксембург, Греция и Казахстан): кто с кем, когда и где. А вот в Лигах А и В интрига улетучилась лишь после жеребьевки.

Наша команда в итоге оказалась в группе В. И это первый положительный момент, ибо удалось избежать встречи в полуфинале со сборной Уэльса, которой мы недавно проиграли в стыке на ЧМ-2022.

Кроме того, не попав в Лигу А, Украина избежала возможного финала против победителя пары Польша – Эстония. Скорее всего, этим победителем станут поляки, и, признаться, очень бы не хотелось играть именно против этой сборной. Хотя бы потому, что из всех возможных соперников «красно-белые» – объективно самые мощные.

В итоге команда Сергея Реброва оказалась в группе В. И 21 марта сыграет полуфинал плей-офф против сборной Боснии и Герцеговины. Сыграет на поле соперника, хотя этот факт был известен заранее.

В другом полуфинальном поединке нашей группы встретятся сборные Израиля и Исландии. Финальный поединок пройдет 26 марта на поле победителя матча Босния – Украина. То есть, в случае прохода боснийцев наша команда будет принимать соперника по финалу на условно домашней арене.

Сейчас забегать вперед не будем, и по горячим следам поговорим о сопернике нашей главной команды страны в полуфинале плей-офф – сборной Боснии и Герцеговины.

Путь в плей-офф

Отбор на Евро-2024 сборная Боснии и Герцеговины проходила в группе J. Вместе со сборными Лихтенштейна, Исландии, Люксембурга, Словакии и Португалии. Две последние команды заблаговременно застолбили за собой прямые путевки на Евро. Причем Португалия выиграла все десять поединков в группе.

Боснийцы же финишировали лишь на предпоследней строчке, опередив только заправского аутсайдера – сборную Лихтенштейна, которая не набрала ни одного очка.

В активе «желто-синих» (командные цвета сборной Боснии и Герцеговины – такие же, как и у нашей национальной команды) – девять очков. Отборочный турнир боснийцы прошли без ничьих: три победы и семь поражений. Разница мячей – 9:20.

Как было сказано выше, на две «проходные» путевки боснийцы не претендовали изначально. Но что интересно: после первого тура их дальнейшие перспективы выглядели весьма неплохо. В родных стенах балканцы разгромили сборную Исландии – 3:0.

А вот дальше – сплошное разочарование. Боснийцы проигрывали всем подряд – и дома, и на выезде. Включительно со сборной Люксембурга, которой по сумме двух матчей «влетели» аж 1:6.

Победили лишь Лихтенштейн: эту сборную они дважды обыграли.

И если бы не «запасной аэродром» в виде рейтинга Лиги Наций, не видеть боснийцам и намека на возможные перспективы сыграть на чемпионате Европы.

Тренер

Интересный факт: после ухода со сборной Украины (после памятного для всех нас Евро-2020) Андрей Шевченко получил приглашение от федерации футбола Боснии и Герцеговины – возглавить национальную сборную страны. Но в итоге не срослось: Андрей Николаевич отказался.

Место главного тренера боснийской сборной в последнее время иначе, чем «электрическим стулом», и назвать нельзя.

В январе сего года «желто-синих» возглавил Фарук Хаджибегич. Этот наставник ранее уже работал с боснийской сборной – в уже далеком 1999 году, когда провел во главе команды лишь семь поединков.

На тренерском мостике «желто-синих» Хаджибегич сменил болгарина Ивайло Петева, под руководством которого боснийцы вышли в элитный дивизион Лиги наций. Почему контракт с болгарским тренером не был продлен – загадка.

Именно под руководством Петева боснийцы пересекались с нашей сборной – в отборе на ЧМ-2022 (во Львове была ничья 1:1, а на выезде наши победили 2:0).

Особенностью Хаджибегича является такой малоприятный факт, как неумение задерживаться на рабочем месте больше, чем на год.

Тенденция подтвердилась и в этот раз. В начале лета 65-летнему специалисту указали на дверь. Последней каплей, переполнившей чашу терпения боснийских футбольных функционеров, стало домашнее поражение от сборной Люксембурга – 0:2.

Следовательно, в этот раз Хаджибегич руководил боснийской сборной всего в четырех матчах: одна победа и три поражения.

Преемником Фарука стал знаменитый экс-форвард «Барселоны» середины девяностых годов прошлого века Мехо Кодро, который возглавил команду в августе.

Но и тут не задалось. Под его руководством боснийцы провели лишь два матча: победили Лихтенштейн и проиграли Исландии.

После поражения от «викингов» Кодро последовал за Хаджибегичем.

Twitter. Cаво Милошевич

Отбор на Евро-2024 боснийцы доигрывали под руководством еще одной бывшей футбольной экс-звезды – серба Саво Милошевича, который был лучшим бомбардиром Евро-2000.

Однако и под руководством Милошевича результаты сборной Боснии и Герцеговины не улучшились. Во главе «желто-синих» Саво провел четыре поединка. И выиграл лишь раз: против Лихтенштейна. Остальные три матча завершились поражениями.

Так что не исключено, что и этому наставнику в скором времени укажут на дверь.

Главные звезды

Лучший футболист в независимой истории Боснии и Герцеговины – Эдин Джеко – до сих пор защищает цвета национальной команды. Несмотря на почтенный возраст – 37 лет – он является капитаном сборной.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

В отборе на Евро-2024 Джеко, защищающий клубные цвета «Фенербахче», никак себя не проявил. Впрочем, как и все его партнеры. Его главное личное достижение – в игре против Лихтенштейна Эдин забил 65-й гол в футболке сборной. Это национальный рекорд. Впрочем, как и количество проведенных им матчей за сборную – 131.

Одним из ведущих игроков боснийской сборной является и 30-летний защитник Сеад Колашинац, выступающий на клубном уровне за итальянскую «Аталанту».

Ну и еще одним знаковым футболистом сборной Боснии и Герцеговины есть 33-летний Миралем Пьянич. Осенью прошлого года полузащитник покинул «Барселону» и перебрался в «Аль-Шарджу» из ОАЭ.