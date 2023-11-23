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Чемпионат Европы
23 ноября 2023, 13:57 | Обновлено 23 ноября 2023, 13:58
2901
1

Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч

Два года назад мы сыграли с этой командой в отборе ЧМ-2022

23 ноября 2023, 13:57 | Обновлено 23 ноября 2023, 13:58
2901
1
Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч
УАФ

23 ноября в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стыковых матчей квалификации Евро-2024, по результатам которой стали известно, что Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф будет команда Боснии и Герцеговины.

Отметим, что команды пересекались между собой в отборе к чемпионату мира 2022.

В первой встрече украинцы не смогли удержать преимущество в один мяч и сыграли вничью во Львове (1:1).

Отбор на ЧМ-2022. Группа D. 12 октября 2021 года

Украина – Босния и Герцеговина – 1:1.

Ярмоленко, 15 – Ахметходжич, 77.

Украина: Пятов – Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь – Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 72) – Ярмоленко (Зубков, 82), Цыганков (Булеца, 82) – Яремчук (Сикан, 72).

В выездном матче команда Александра Петракова победила со счетом 2:0, забивали Зинченко и Довбик.

Отбор на ЧМ-2022. Группа D. 16 ноября 2021 года

Босния и Герцеговина – Украина – 0:2

Зинченко, 58, Довбик, 79

Украина: Бущан – Соболь (Шапаренко, 64), Матвиенко, Забарный, Тымчик – Степаненко, Зинченко, Малиновский (Сидорчук, 82) – Цыганков (Зубков, 75), Яремчук (Довбик, 75), Ярмоленко (Караваев, 82).

Далее был раунд квалификации, в котором украинская команде обыграла Шотландию, но проиграла Уэльсу и осталась за бортом чемпионата мира.

Полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 против БиГ сине-желтые проведут 21 марта на поле соперника, в Боснии и Герцеговине.

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Источник: боснийские игроки платят от 20 тыс евро, чтобы сыграть за сборную
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Источник Sport.ua
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Если судейство не будет как с макароноядными, то Украина должна однозначно выигрывать.
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