Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч
Два года назад мы сыграли с этой командой в отборе ЧМ-2022
23 ноября в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стыковых матчей квалификации Евро-2024, по результатам которой стали известно, что Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф будет команда Боснии и Герцеговины.
Отметим, что команды пересекались между собой в отборе к чемпионату мира 2022.
В первой встрече украинцы не смогли удержать преимущество в один мяч и сыграли вничью во Львове (1:1).
Отбор на ЧМ-2022. Группа D. 12 октября 2021 года
Украина – Босния и Герцеговина – 1:1.
Ярмоленко, 15 – Ахметходжич, 77.
Украина: Пятов – Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь – Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 72) – Ярмоленко (Зубков, 82), Цыганков (Булеца, 82) – Яремчук (Сикан, 72).
В выездном матче команда Александра Петракова победила со счетом 2:0, забивали Зинченко и Довбик.
Отбор на ЧМ-2022. Группа D. 16 ноября 2021 года
Босния и Герцеговина – Украина – 0:2
Зинченко, 58, Довбик, 79
Украина: Бущан – Соболь (Шапаренко, 64), Матвиенко, Забарный, Тымчик – Степаненко, Зинченко, Малиновский (Сидорчук, 82) – Цыганков (Зубков, 75), Яремчук (Довбик, 75), Ярмоленко (Караваев, 82).
Далее был раунд квалификации, в котором украинская команде обыграла Шотландию, но проиграла Уэльсу и осталась за бортом чемпионата мира.
Полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 против БиГ сине-желтые проведут 21 марта на поле соперника, в Боснии и Герцеговине.
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