ВИДЕО. Изучаем соперника. Как Босния играла в квалификации Евро-2024

23 ноября состоялась жеребьевка стыковых матчей квалификации Евро-2024.

Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф будет команда Боснии и Герцеговины. Полуфинальный матч сине-желтые проведут 21 марта на поле соперника, в Боснии. В случае победы Украина на условно домашней арене 26 марта будет принимать победителя пары Израиль – Исландия.

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Сборная Боснии и Герцеговины заняла лишь 5-е место в группе J с 9 очками (3 победы и 7 поражений). Боснийцы дважды обыграли аутсайдера – Лихтенштейн. И дома выиграли у Исландии на старте отбора. Все остальные 7 поединков боснийцы проиграли. Ужасная разница мячей: 9–20.

Итоги группы J: Португалия (30 очков из 30), Словакия (22), Люксембург (17), Исландия (10), Босния (9), Лихтенштейн (0).

Ниже приведен турнирный путь Боснии и видеофрагменты матчей команды

23.03. 21:45. 1-й тур. Босния и Герцеговина – Исландия – 3:0

– Исландия – 3:0 26.03. 21:45. 2-й тур. Словакия – Босния и Герцеговина – 2:0

– Босния и Герцеговина – 2:0 17.06. 21:45. 3-й тур. Португалия – Босния и Герцеговина – 3:0

– Босния и Герцеговина – 3:0 20.06. 21:45. 4-й тур. Босния и Герцеговина – Люксембург – 0:2

– 0:2 08.09. 21:45. 5-й тур. Босния и Герцеговина – Лихтенштейн – 2:1

– Лихтенштейн – 2:1 11.09. 21:45. 6-й тур. Исландия – Босния и Герцеговина – 1:0

– Босния и Герцеговина – 1:0 13.10. 21:45. 7-й тур. Лихтенштейн – Босния и Герцеговина – 0:2

– 0:2 16.10. 21:45. 8-й тур. Босния и Герцеговина – Португалия – 0:5

– 0:5 16.11. 21:45. 9-й тур. Люксембург – Босния и Герцеговина – 4:1

– Босния и Герцеговина – 4:1 19.11. 21:45. 10-й тур. Босния и Герцеговина – Словакия – 1:2

Видеофрагменты матчей Боснии и Герцеговины

23.03. 21:45. 1-й тур. Босния и Герцеговина – Исландия – 3:0

26.03. 21:45. 2-й тур. Словакия – Босния и Герцеговина – 2:0

17.06. 21:45. 3-й тур. Португалия – Босния и Герцеговина – 3:0

20.06. 21:45. 4-й тур. Босния и Герцеговина – Люксембург – 0:2

08.09. 21:45. 5-й тур. Босния и Герцеговина – Лихтенштейн – 2:1

11.09. 21:45. 6-й тур. Исландия – Босния и Герцеговина – 1:0

13.10. 21:45. 7-й тур. Лихтенштейн – Босния и Герцеговина – 0:2

16.10. 21:45. 8-й тур. Босния и Герцеговина – Португалия – 0:5

16.11. 21:45. 9-й тур. Люксембург – Босния и Герцеговина – 4:1

19.11. 21:45. 10-й тур. Босния и Герцеговина – Словакия – 1:2