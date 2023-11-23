Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки

Статистический портал We Global Football оценил вероятность выхода сборной Украины на Евро–2024 после жеребьевки плей–офф.

У украинской команды наибольшее шансы попасть на чемпионат Европы в Германии среди всех сборных, которые примут участие в стыковых поединках.

Путь А

Уэльс – 44,5%

Польша – 34,6%

Финляндия – 17,7%

Эстония – 3,2%

Путь Б

Украина – 63,3%

Израиль – 19,3%

Босния – 11,8%

Исландия – 5,6%

Путь С

Греция – 46,2%

Грузия – 42,7%

Люксембург – 7,4%

Казахстан – 3,7%

21 марта Украина сыграет против Боснии и Герцеговины. Если украинцы пройдут боснийцев, то в финале плей-офф встретятся с победителем матча Израиль – Исландия.

Post-draw EURO Playoffs Odds



Path A

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales - 44.5%

🇵🇱 Poland - 34.6%

🇫🇮 Finland - 17.7%

🇪🇪 Estonia - 3.2%



Path B

🇺🇦 Ukraine - 63.3%

🇮🇱 Israel - 19.3%

🇧🇦 Bosnia - 11.8%

🇮🇸 Iceland - 5.6%



Path C

🇬🇷 Greece - 46.2%

🇬🇪 Georgia - 42.7%

🇱🇺 Luxembourg - 7.4%

🇰🇿 Kazakhstan - 3.7% — We Global Football (@We_Global) November 23, 2023