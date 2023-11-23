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  4. Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Чемпионат Европы
23 ноября 2023, 15:20 |
2559
0

Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки

Украинская сборная – явный фаворит на проход на ЧЕ среди всех команд

23 ноября 2023, 15:20 |
2559
0
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Getty Images/Global Images Ukraine

Статистический портал We Global Football оценил вероятность выхода сборной Украины на Евро–2024 после жеребьевки плей–офф.

У украинской команды наибольшее шансы попасть на чемпионат Европы в Германии среди всех сборных, которые примут участие в стыковых поединках.

Путь А

  • Уэльс – 44,5%
  • Польша – 34,6%
  • Финляндия – 17,7%
  • Эстония – 3,2%

Путь Б

  • Украина – 63,3%
  • Израиль – 19,3%
  • Босния – 11,8%
  • Исландия – 5,6%

Путь С

  • Греция – 46,2%
  • Грузия – 42,7%
  • Люксембург – 7,4%
  • Казахстан – 3,7%

21 марта Украина сыграет против Боснии и Герцеговины. Если украинцы пройдут боснийцев, то в финале плей-офф встретятся с победителем матча Израиль – Исландия.

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Комментарии 1
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Sergii Novykov
Дивно чому Люксембургу дають так мало шансів. за звичкоюю чи що..
Дивлячись на їх результати останніх років то вони точно не слабщі за грузин. А можливо і греків. Ту ж боснію в двух матчах відтягали 6:1.
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