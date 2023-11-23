Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Украинская сборная – явный фаворит на проход на ЧЕ среди всех команд
Статистический портал We Global Football оценил вероятность выхода сборной Украины на Евро–2024 после жеребьевки плей–офф.
У украинской команды наибольшее шансы попасть на чемпионат Европы в Германии среди всех сборных, которые примут участие в стыковых поединках.
Путь А
- Уэльс – 44,5%
- Польша – 34,6%
- Финляндия – 17,7%
- Эстония – 3,2%
Путь Б
- Украина – 63,3%
- Израиль – 19,3%
- Босния – 11,8%
- Исландия – 5,6%
Путь С
- Греция – 46,2%
- Грузия – 42,7%
- Люксембург – 7,4%
- Казахстан – 3,7%
21 марта Украина сыграет против Боснии и Герцеговины. Если украинцы пройдут боснийцев, то в финале плей-офф встретятся с победителем матча Израиль – Исландия.
Post-draw EURO Playoffs Odds— We Global Football (@We_Global) November 23, 2023
Path A
🏴 Wales - 44.5%
🇵🇱 Poland - 34.6%
🇫🇮 Finland - 17.7%
🇪🇪 Estonia - 3.2%
Path B
🇺🇦 Ukraine - 63.3%
🇮🇱 Israel - 19.3%
🇧🇦 Bosnia - 11.8%
🇮🇸 Iceland - 5.6%
Path C
🇬🇷 Greece - 46.2%
🇬🇪 Georgia - 42.7%
🇱🇺 Luxembourg - 7.4%
🇰🇿 Kazakhstan - 3.7%
Our projected EURO 2024 playoff winners are— We Global Football (@We_Global) November 23, 2023
🏴 Wales
🇺🇦 Ukraine
🇬🇷 Greece
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