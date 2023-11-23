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  4. Marca выдала инсайд о статусах Кепы и Лунина после восстановления испанца
Испания
23 ноября 2023, 10:04 | Обновлено 23 ноября 2023, 10:12
2183
2

Marca выдала инсайд о статусах Кепы и Лунина после восстановления испанца

Неприятная новость для украинца

23 ноября 2023, 10:04 | Обновлено 23 ноября 2023, 10:12
2183
2
Marca выдала инсайд о статусах Кепы и Лунина после восстановления испанца
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Испанский голкипер Кепа Аррисабалага после восстановления от травмы останется основным вратарем мадридского «Реала». Об этом утверждает Marca, ссылаясь на информацию из стана «галактикос».

Кепа, напомним, получил травму на разминке перед матчем Лиги чемпионов с «Брагой» (3:0). В воротах «Реала» его заменил украинец Андрей Лунин.

Ранее стало известно, что Кепа Аррибасалага не вернется в строй к предстоящему матчу «Реала» в Ла Лиге с «Кадисом», поэтому играть вновь будет Лунин.

29-летний испанец должен вернется на поле к матчу с «Бетисом», который состоится 9 декабря. Лунина, по данным источника, планируют использовать исключительно в матчах Кубка Испании.

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Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Marca
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Комментарии 2
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AndiM
Влітку стане вільним агентом, і зможе спокійно перейти в нормальну команду з адекватним тренером.
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0
Vitason
Пока Анчелотти будет тренером Луніну нічого не світить
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