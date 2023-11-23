Marca выдала инсайд о статусах Кепы и Лунина после восстановления испанца

Испанский голкипер Кепа Аррисабалага после восстановления от травмы останется основным вратарем мадридского «Реала». Об этом утверждает Marca, ссылаясь на информацию из стана «галактикос».

Кепа, напомним, получил травму на разминке перед матчем Лиги чемпионов с «Брагой» (3:0). В воротах «Реала» его заменил украинец Андрей Лунин.

Ранее стало известно, что Кепа Аррибасалага не вернется в строй к предстоящему матчу «Реала» в Ла Лиге с «Кадисом», поэтому играть вновь будет Лунин.

29-летний испанец должен вернется на поле к матчу с «Бетисом», который состоится 9 декабря. Лунина, по данным источника, планируют использовать исключительно в матчах Кубка Испании.