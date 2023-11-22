Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кепа не успел. Андрей Лунин сыграет в следующем матче Реала
Испания
22 ноября 2023, 15:52 | Обновлено 22 ноября 2023, 15:53
1038
1

Кепа не успел. Андрей Лунин сыграет в следующем матче Реала

Испанский вратарь продолжает восстановление от травмы, так что с «Кадисом» будет играть украинец

22 ноября 2023, 15:52 | Обновлено 22 ноября 2023, 15:53
1038
1
Кепа не успел. Андрей Лунин сыграет в следующем матче Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Испанский вратарь мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага продолжает восстанавливаться от травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа также еще не восстановился от тяжелой травмы крестообразных связок колена.

Это означает, что, скорее всего, 26 ноября в гостевом поединке 14-го тура Ла Лиги против «Кадиса» ворота «сливочных» будет защищать украинец Андрей Лунин.

В этом сезоне 24-летний Андрей Лунин сыграл 4 матча за мадридский «Реал», в которых пропустил 2 гола. В 2 встречах ворота королевского клуба остались «сухими».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Хавьер Тебас покинул пост президента Ла Лиги
ДЕКУ: «Невозможно заменить Гави»
В Испании назвали основную проблему в адаптации Роман Яремчука в Валенсии
Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма Кадис Тибо Куртуа
Источник ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Статистики оценили шансы сборной Украины на выход на Евро-2024
Футбол | 22 ноября 2023, 15:47 3
Статистики оценили шансы сборной Украины на выход на Евро-2024
Статистики оценили шансы сборной Украины на выход на Евро-2024

Команду Сергей Реброва ждет плей-офф отбора

ЛУЧЕСКУ: «Казахстан на Евро? Невероятно, чтобы УЕФА допустил такое»
Футбол | 22 ноября 2023, 07:43 5
ЛУЧЕСКУ: «Казахстан на Евро? Невероятно, чтобы УЕФА допустил такое»
ЛУЧЕСКУ: «Казахстан на Евро? Невероятно, чтобы УЕФА допустил такое»

Румынский специалист шокирован такой возможностью

Без нервов не обошлось. Сборная Украины U-21 справилась с Азербайджаном
Футбол | 21.11.2023, 21:55
Без нервов не обошлось. Сборная Украины U-21 справилась с Азербайджаном
Без нервов не обошлось. Сборная Украины U-21 справилась с Азербайджаном
Украина U-19 с первого места в группе пробилась в элит-раунд отбора ЧЕ-2024
Футбол | 21.11.2023, 17:41
Украина U-19 с первого места в группе пробилась в элит-раунд отбора ЧЕ-2024
Украина U-19 с первого места в группе пробилась в элит-раунд отбора ЧЕ-2024
Владимир МИКИТИН: Если в плей-офф достанется Уэльс, нужно брать реванш
Футбол | 22.11.2023, 12:35
Владимир МИКИТИН: Если в плей-офф достанется Уэльс, нужно брать реванш
Владимир МИКИТИН: Если в плей-офф достанется Уэльс, нужно брать реванш
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
naverland
Ну хоть поиграть перед отъездом. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
20.11.2023, 23:41 232
Футбол
С кем сыграет Украина? Путь A или B: сетка плей-офф квалификации
С кем сыграет Украина? Путь A или B: сетка плей-офф квалификации
22.11.2023, 06:45 36
Футбол
РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
21.11.2023, 00:55 27
Футбол
Гандбольная сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора к ЧМ-2025
Гандбольная сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора к ЧМ-2025
21.11.2023, 13:12
Другие виды
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
20.11.2023, 23:52 40
Футбол
39 градусов. Звездная биатлонистка заболела перед стартом сезона
39 градусов. Звездная биатлонистка заболела перед стартом сезона
21.11.2023, 15:06
Биатлон
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
21.11.2023, 00:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем