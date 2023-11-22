Кепа не успел. Андрей Лунин сыграет в следующем матче Реала
Испанский вратарь продолжает восстановление от травмы, так что с «Кадисом» будет играть украинец
Испанский вратарь мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага продолжает восстанавливаться от травмы, сообщает официальный сайт клуба.
Основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа также еще не восстановился от тяжелой травмы крестообразных связок колена.
Это означает, что, скорее всего, 26 ноября в гостевом поединке 14-го тура Ла Лиги против «Кадиса» ворота «сливочных» будет защищать украинец Андрей Лунин.
В этом сезоне 24-летний Андрей Лунин сыграл 4 матча за мадридский «Реал», в которых пропустил 2 гола. В 2 встречах ворота королевского клуба остались «сухими».
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