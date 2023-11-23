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Саудовская Аравия
23 ноября 2023, 11:31 |
858
0

Суд США оправдал Роналду по делу об изнасиловании

Нападающий «Аль-Насра» признан невиновным

23 ноября 2023, 11:31 |
858
0
Суд США оправдал Роналду по делу об изнасиловании
Getty Images/Global Images Ukraine

Суд признал нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду невиновным по делу об изнасиловании американской модели модели Кэтрин Майорги, сообщает британское издание Daily Mail.

Источник утверждает, что апелляция адвокатов женщины была отклонена, так что 38-летний португалец может спать спокойно.

Дело на Криштиану было открыто в 2018 году, а само «изнасилование» произошло в далеком 2009, когда Роналду отдыхал в Соединенных штатах. Ранее сообщалось, что португалец может быть пожизненно заключен за это преступление.

Интересно, что Кэтрин Майорга утверждает, что в 2010 году подписала документ о неразглашении данной истории, за что получила выплату, размером около 300 тысяч евро.

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Криштиану Роналду Кэтрин Майорга изнасилование суд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд
Источник Daily Mail
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