Суд США оправдал Роналду по делу об изнасиловании

Суд признал нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду невиновным по делу об изнасиловании американской модели модели Кэтрин Майорги, сообщает британское издание Daily Mail.

Источник утверждает, что апелляция адвокатов женщины была отклонена, так что 38-летний португалец может спать спокойно.

Дело на Криштиану было открыто в 2018 году, а само «изнасилование» произошло в далеком 2009, когда Роналду отдыхал в Соединенных штатах. Ранее сообщалось, что португалец может быть пожизненно заключен за это преступление.

Интересно, что Кэтрин Майорга утверждает, что в 2010 году подписала документ о неразглашении данной истории, за что получила выплату, размером около 300 тысяч евро.