Италия23 ноября 2023, 22:50 | Обновлено 23 ноября 2023, 23:16
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Коваленко скучно не будет. Воспитанник Динамо подписал контракт с Эмполи
16-летний украинский форвард Богдан Попов будет выступать за итальянский клуб
23 ноября 2023, 22:50 | Обновлено 23 ноября 2023, 23:16
1209
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Воспитанник киевского «Динамо» Богдан Попов стал футболистом клуба «Эмполи», за который выступает украинец Виктор Коваленко.
16-летний украинский нападающий Богдан Попов будет играть за юношеские команды итальянского клуба.
После начала большой войны Попов уехал в Польше, где выступал за «Гурник» Забже. В чемпионате Польши U-17 Богдан Попов забил 8 голов.
Богдан весной мог перейти в итальянскую «Фиорентину», но трансфер не состоялся.
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