Коваленко скучно не будет. Воспитанник Динамо подписал контракт с Эмполи

Воспитанник киевского «Динамо» Богдан Попов стал футболистом клуба «Эмполи», за который выступает украинец Виктор Коваленко.

16-летний украинский нападающий Богдан Попов будет играть за юношеские команды итальянского клуба.

После начала большой войны Попов уехал в Польше, где выступал за «Гурник» Забже. В чемпионате Польши U-17 Богдан Попов забил 8 голов.

Богдан весной мог перейти в итальянскую «Фиорентину», но трансфер не состоялся.