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Италия
23 ноября 2023, 22:50 | Обновлено 23 ноября 2023, 23:16
1209
1

Коваленко скучно не будет. Воспитанник Динамо подписал контракт с Эмполи

16-летний украинский форвард Богдан Попов будет выступать за итальянский клуб

23 ноября 2023, 22:50 | Обновлено 23 ноября 2023, 23:16
1209
1
Коваленко скучно не будет. Воспитанник Динамо подписал контракт с Эмполи
ФК Динамо Киев. Богдан Попов

Воспитанник киевского «Динамо» Богдан Попов стал футболистом клуба «Эмполи», за который выступает украинец Виктор Коваленко.

16-летний украинский нападающий Богдан Попов будет играть за юношеские команды итальянского клуба.

После начала большой войны Попов уехал в Польше, где выступал за «Гурник» Забже. В чемпионате Польши U-17 Богдан Попов забил 8 голов.

Богдан весной мог перейти в итальянскую «Фиорентину», но трансфер не состоялся.

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Источник Футбол 24
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