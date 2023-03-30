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  4. Источник: клуб Серии А заинтересовался 15-летним воспитанником Динамо
Италия
30 марта 2023, 03:42 |
145
0

Источник: клуб Серии А заинтересовался 15-летним воспитанником Динамо

Богдан Попов может перебраться в структуру «Фиорентины»

30 марта 2023, 03:42 |
145
0
Источник: клуб Серии А заинтересовался 15-летним воспитанником Динамо
ФК Динамо Киев. Богдан Попов

Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» заинтересован в услугах 15-летнего украинского форварда Богдана Попова.

Об этом сообщает Dynamo.Kiev. Попов является воспитанником киевского «Динамо» и выступал за столичный клуб на уровне ДЮФЛ. С начала войны оказался в Польше, где играет за «Гурник» Забже. За польскую команду в чемпионате U-17 забил 8 голов. Как отмечает источник, «Гурник» имеет одну из сильнейших академий в Польше.

Интересно, что в составе юношеских команд «Фиорентины» выступает бывший игрок академии «Динамо» 14-летний Андрей Лисицкий – сын бывшего игрока сборной Украины Виталия Лисицкого.

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Фиорентина Динамо Киев трансферы Гурник Забже Богдан Попов
Источник Динамо Киев от Шурика
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