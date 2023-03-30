Источник: клуб Серии А заинтересовался 15-летним воспитанником Динамо

Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» заинтересован в услугах 15-летнего украинского форварда Богдана Попова.

Об этом сообщает Dynamo.Kiev. Попов является воспитанником киевского «Динамо» и выступал за столичный клуб на уровне ДЮФЛ. С начала войны оказался в Польше, где играет за «Гурник» Забже. За польскую команду в чемпионате U-17 забил 8 голов. Как отмечает источник, «Гурник» имеет одну из сильнейших академий в Польше.

Интересно, что в составе юношеских команд «Фиорентины» выступает бывший игрок академии «Динамо» 14-летний Андрей Лисицкий – сын бывшего игрока сборной Украины Виталия Лисицкого.