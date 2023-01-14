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Италия
14 января 2023, 20:31 | Обновлено 14 января 2023, 20:38
2180
0

Сын экс-игрока сборной Украины подписал контракт с клубом из Серии А

В «Фиорентине» будет играть Андрей Лисицкий

14 января 2023, 20:31 | Обновлено 14 января 2023, 20:38
2180
0
Сын экс-игрока сборной Украины подписал контракт с клубом из Серии А
Instagram. Виталий Лисицкий

Украинский футбольный агент Александр Яковенко заявил, что 17-летний украинский футболист Андрей Лисицкий подписал контракт с «Фиорентиной»:

«В «Фиорентине» играет 17-летний Андрей Лисицкий. Талантливый парень, сын Виталия Лисицкого. Когда началась война, они вместе с мамой уехали заграницу, поскольку он несовершеннолетний, и устроились в Италии.

Мы ему помогли пройти просмотр в «Фиорентине». Он произвел очень положительное впечатление, и ему предложили контракт. О нем очень хорошие отзывы, поэтому надеюсь, что он будет продолжать в том же духе и станет игроком основного состава «Фиорентины».

Отметим, что Андрей Лисицкий является сыном экс-игрока сборной Украины Виталия Лисицкого. Андрей выступал за юношеские команды «Динамо» на позиции защитника.

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Источник FanDay
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