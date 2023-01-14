Сын экс-игрока сборной Украины подписал контракт с клубом из Серии А

Украинский футбольный агент Александр Яковенко заявил, что 17-летний украинский футболист Андрей Лисицкий подписал контракт с «Фиорентиной»:

«В «Фиорентине» играет 17-летний Андрей Лисицкий. Талантливый парень, сын Виталия Лисицкого. Когда началась война, они вместе с мамой уехали заграницу, поскольку он несовершеннолетний, и устроились в Италии.



Мы ему помогли пройти просмотр в «Фиорентине». Он произвел очень положительное впечатление, и ему предложили контракт. О нем очень хорошие отзывы, поэтому надеюсь, что он будет продолжать в том же духе и станет игроком основного состава «Фиорентины».

Отметим, что Андрей Лисицкий является сыном экс-игрока сборной Украины Виталия Лисицкого. Андрей выступал за юношеские команды «Динамо» на позиции защитника.