Синнер vs Джокович. Стали известны все полуфиналисты Кубка Дэвиса 2023

23 ноября состоялся последний четвертьфинальный поединок в нижней части сетки финальной части Кубка Дэвиса 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Малаге (Испания).

Сборная Сербии обыграла команду Великобритании 2:0. Все решилось в двух очных поединках.

В первой игре Миомир Кецманович на двух тай-брейках обыграл Джека Дрейпера (7:6 (7:2), 7:6 (8:6)).

Лидер рейтинга АТР Новак Джокович поставил жирную точку в матчевой встрече, выиграв у Кэмерона Норри 6:4, 6:4.

В полуфинале команда Сербии сыграет против Италии во главе с Янником Синнером. Ранее итальянцы 23 ноября прошли сборную Нидерландов.

22 ноября была определена полуфинальная пара в верхней части турнирной сетки. Финляндия разыграет путевку в финал с Австралией.

Финал Кубка Дэвиса 2023. Пары 1/2 финала