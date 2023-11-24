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Кубок Дэвиса
24 ноября 2023, 02:50 | Обновлено 24 ноября 2023, 03:00
48
0

Синнер vs Джокович. Стали известны все полуфиналисты Кубка Дэвиса 2023

Финляндия сыграет против Австралии, а Италия проведет поединок против Сербии

24 ноября 2023, 02:50 | Обновлено 24 ноября 2023, 03:00
48
0
Синнер vs Джокович. Стали известны все полуфиналисты Кубка Дэвиса 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

23 ноября состоялся последний четвертьфинальный поединок в нижней части сетки финальной части Кубка Дэвиса 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Малаге (Испания).

Сборная Сербии обыграла команду Великобритании 2:0. Все решилось в двух очных поединках.

В первой игре Миомир Кецманович на двух тай-брейках обыграл Джека Дрейпера (7:6 (7:2), 7:6 (8:6)).

Лидер рейтинга АТР Новак Джокович поставил жирную точку в матчевой встрече, выиграв у Кэмерона Норри 6:4, 6:4.

В полуфинале команда Сербии сыграет против Италии во главе с Янником Синнером. Ранее итальянцы 23 ноября прошли сборную Нидерландов.

22 ноября была определена полуфинальная пара в верхней части турнирной сетки. Финляндия разыграет путевку в финал с Австралией.

Финал Кубка Дэвиса 2023. Пары 1/2 финала

  • Финляндия – Австралия
  • Италия – Сербия

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Источник Sport.ua
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