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Испания
23 ноября 2023, 13:37 | Обновлено 23 ноября 2023, 13:52
1688
0

Лунин был замечен в аэропорту Мадрида вместе с экс-агентом Роналду

Андрей начнет сотрудничество с Жорже Мендешем

23 ноября 2023, 13:37 | Обновлено 23 ноября 2023, 13:52
1688
0
Лунин был замечен в аэропорту Мадрида вместе с экс-агентом Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

24-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин был замечен в среду, 22 ноября, в аэропорту Мадрида вместе с португальским агентом Жорже Мендеш.

Об этом сообщает El Chiringuito TV. По информации источника, Андрей и Жорже встретились в VIP-зале.

В студии El Chiringuito TV эксперты сравнили эту встречу с ситуацией бывшего футболиста «Реала» Марко Асенсио, который стал клиентом Мендеша перед тем, как покинул королевский клуб и ушел в «ПСЖ».

Жорже Мендеш известен тем, что являлся агентом звездного португальского форварда Криштиану Роналду. В 2022 году стороны завершили сотрудничество перед трансфером КриРо в саудовский «Аль-Наср».

Сейчас 57-летний португальский агент представляет интересы Рубена Диаша, Бернарда Силвы, Дарвина Нуньеса, Жоау Фелиша, Жоау Канселу и других.

В этом сезоне 24-летний Андрей Лунин сыграл 4 матча за мадридский «Реал», в которых пропустил 2 гола. В 2 встречах ворота королевского клуба остались «сухими».

Контракт украинского кипера рассчитан до лета 2024 года. Ранее Marca сообщила, что после того, как Кепа Аррисабалага восстановится после травмы, испанский вратарь будет стабильно выходить в основе «сливочных».

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Жорже Мендеш Андрей Лунин Реал Мадрид Кепа Аррисабалага Криштиану Роналду трансферы трансферы Ла Лиги
Источник El Chiringuito TV
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