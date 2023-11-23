СПАЛЛЕТТИ: «Мы ничего не украли. Эпизод с Мудрик не был таким однозначным»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти считает, что его команда ничего не украла и заслуживает участия в Евро-2024.

Коуч отреагировал на споры, которые разгорелись в связи с эпизодом, в котором опорный хавбек Брайан Кристанте сбил вингера украинской команды Михаила Мудрика, однако судья пенальти не назначил.

Лучано Спаллетти: «Мы ничего не украли, мы не только заслужили путевку, но и сверхзаслужили пройти квалификацию на чемпионат Европы.

Если кто-то экстраполирует этот эпизод (с Мудриком и Кристанте) против нас, это неправильно – не учитывать игру остальной команды.

Матч был трудным из-за давления, в котором мы находились. Этот эпизод, возможно, был сомнительным, но, конечно, не таким однозначным, как многие хотят его представить. Мне очень жаль».

20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене прошел матч 10-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Италии (0:0). Италия пробилась на Евро, а Украина сыграет в плей-офф квалификации.

ВИДЕО. Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча