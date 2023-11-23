Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СПАЛЛЕТТИ: «Мы ничего не украли. Эпизод с Мудрик не был таким однозначным»
Чемпионат Европы
23 ноября 2023, 23:27 | Обновлено 24 ноября 2023, 00:47
1409
8

СПАЛЛЕТТИ: «Мы ничего не украли. Эпизод с Мудрик не был таким однозначным»

Наставник считает, что сборная Италии заслуживает участия в Евро-2024

23 ноября 2023, 23:27 | Обновлено 24 ноября 2023, 00:47
1409
8
СПАЛЛЕТТИ: «Мы ничего не украли. Эпизод с Мудрик не был таким однозначным»
ANSA

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти считает, что его команда ничего не украла и заслуживает участия в Евро-2024.

Коуч отреагировал на споры, которые разгорелись в связи с эпизодом, в котором опорный хавбек Брайан Кристанте сбил вингера украинской команды Михаила Мудрика, однако судья пенальти не назначил.

Лучано Спаллетти: «Мы ничего не украли, мы не только заслужили путевку, но и сверхзаслужили пройти квалификацию на чемпионат Европы.

Если кто-то экстраполирует этот эпизод (с Мудриком и Кристанте) против нас, это неправильно – не учитывать игру остальной команды.

Матч был трудным из-за давления, в котором мы находились. Этот эпизод, возможно, был сомнительным, но, конечно, не таким однозначным, как многие хотят его представить. Мне очень жаль».

20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене прошел матч 10-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Италии (0:0). Италия пробилась на Евро, а Украина сыграет в плей-офф квалификации.

ВИДЕО. Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча

По теме:
Стоимость футболистов сборной Украины выше, чем у трех соперников суммарно
Илья КВАСНИЦА: «Украине повезло со жребием. Боснию нужно проходить»
ВИДЕО. Изучаем соперника. Как Босния играла в квалификации Евро-2024
Лучано Спаллетти сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Италия судейство Михаил Мудрик Бриан Кристанте
Источник ANSA
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коваленко скучно не будет. Воспитанник Динамо подписал контракт с Эмполи
Футбол | 23 ноября 2023, 22:50 1
Коваленко скучно не будет. Воспитанник Динамо подписал контракт с Эмполи
Коваленко скучно не будет. Воспитанник Динамо подписал контракт с Эмполи

16-летний украинский форвард Богдан Попов будет выступать за итальянский клуб

Аналитики Football Rankings назвали шансы Украины на выход на Евро-2024
Футбол | 23 ноября 2023, 20:23 6
Аналитики Football Rankings назвали шансы Украины на выход на Евро-2024
Аналитики Football Rankings назвали шансы Украины на выход на Евро-2024

Эксперты оценивают шансы команды Реброва как 57% вероятности

Президент УЕФА: «Хотел бы, чтобы Босния и Герцеговина вышла на Евро-2024»
Футбол | 23.11.2023, 15:17
Президент УЕФА: «Хотел бы, чтобы Босния и Герцеговина вышла на Евро-2024»
Президент УЕФА: «Хотел бы, чтобы Босния и Герцеговина вышла на Евро-2024»
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Футбол | 23.11.2023, 15:20
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Травма Пидручного, Билосюк на Кубке IBU, где сестры Семеренко?
Биатлон | 23.11.2023, 07:06
Травма Пидручного, Билосюк на Кубке IBU, где сестры Семеренко?
Травма Пидручного, Билосюк на Кубке IBU, где сестры Семеренко?
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AndiM
Мразота.
Ответить
+5
contr
кацапо- пітерський холуй а це не виліковне!
Ответить
+4
Lorenzo
Спагетті на цей раз всрався остаточно,pezzo di merda
Ответить
+4
Лига конференций без динамо
П_др как и чефирин и УЕФА продажное 
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
uausa
Та ясно, що ви нічого не вкрали. Погоджкюсь на мільйон відсотків. Ви просто чесно купили результат. 
Ответить
+1
Gargantua
Итальянцы никогда не отличались чистоплотностью на пути к победе. Вечные симуляции, щипки, плевки, провокации.
В данном случае результат уже есть. Мог бы например сказать: судья ошибся, но мы тут ни при чем.
но предпочитает ссать в глаза.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Букмекеры выставили коэффициенты на матч Босния и Герцеговина – Украина
Букмекеры выставили коэффициенты на матч Босния и Герцеговина – Украина
23.11.2023, 14:59 1
Футбол
Босния: провал в отборе, тренерская чехарда и нестареющий Джеко
Босния: провал в отборе, тренерская чехарда и нестареющий Джеко
23.11.2023, 16:03 28
Футбол
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
23.11.2023, 14:47 1
Футбол
Стал известен коэффициент на то, что сборная Украины выиграет Евро-2024
Стал известен коэффициент на то, что сборная Украины выиграет Евро-2024
23.11.2023, 17:50 8
Футбол
Статистики оценили шансы сборной Украины на выход на Евро-2024
Статистики оценили шансы сборной Украины на выход на Евро-2024
22.11.2023, 15:47 15
Футбол
Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024
Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024
22.11.2023, 07:50 29
Футбол
Леннокс Льюис предостерег Фьюри от серьезной ошибки перед боем с Усиком
Леннокс Льюис предостерег Фьюри от серьезной ошибки перед боем с Усиком
23.11.2023, 14:24 3
Бокс
Тренер Боснии: «Украина легко могла пройти квалификацию Евро через группу»
Тренер Боснии: «Украина легко могла пройти квалификацию Евро через группу»
23.11.2023, 14:40 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем