Итальянский экс-арбитр: «Рефери матча Украина – Италия очевидно ошибся»

Итальянский экс-арбитр Джанполо Кальвареза раскритиковал решение Хесуса Хиль Мансано не ставить пенальти в пользу Украины в матче отбора к Евро-2024 против Италии (0:0):

«Начнем с предпосылки: арбитру всегда сложно оценивать работу коллеги. Все мы ошибаемся, все мы люди. Но ошибка испанца Гиля Мансано стала очевидной уже в прямом эфире.

С технической точки зрения динамика эпизода достаточно простая. Есть катящийся мяч. Кто первым до него успевает, тот «выигрывает». На кадрах видно, что мяч идет в сторону Мудрика, а не Кристанте. Итальянец опаздывает, происходит контакт, что кажется фолом.

Что не нравится, так это, прежде всего, язык тела арбитра сразу после контакта. На повторах видно, что Хиль Мансано стоит неподвижно, без всякой реакции. Он не указывает на 11-метровую отметку и не дает четких сигналов, чтобы дать игрокам понять, что пенальти не назначен. Его первая реакция – ожидание, на кадрах видно, как он поворачивается к украинцам и говорит: «Давайте подождем ВАР».

Ничего не может быть более неправильным. Во-первых, потому что работа арбитра заключается в принятии решения, даже в эпоху ВАР, когда соблазн дождаться помощи от технологии может быть сильным. Во-вторых, потому что это ставит его коллегу перед монитором в затруднительное положение, фактически перекладывая на него ответственность за эпизод. Это, по моему мнению, самая большая ошибка испанского арбитра – он решил не решать! Впрочем, ВАР также ошибся.

Но давайте также попробуем объяснить это решение, ведь за ошибкой всегда стоят причины. Причины, которые могли побудить ВАР не вмешиваться, могут быть разными: Кристанте останавливается за мгновение до того, как осознает, что опоздал, он не наступает на ногу сопернику, контакт происходит только левой ногой по голени, и, самое главное, Мудрик прыгает, кажется, сразу после контакта. Но может ли поведение украинца оправдать решение не ставить пенальти? Конечно нет. В данном ошибка Критсанте очевидна и должна была привести к назначению максимального наказания».

Напомним, на последних минутах матча Украина – Италия Михаил Мудрик получил мяч в штрафной площадке итальянцев, но на нем сразу же сфолил Бриан Кристанте. Судья решил не ставить пенальти.