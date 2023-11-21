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21 ноября 2023, 09:20 | Обновлено 21 ноября 2023, 10:03
775
0

Нули в Леверкузене, судья не дал пенальти на Мудрике, Рух выиграл у Шахтера

Главные новости за 20 ноября на Sport.ua

21 ноября 2023, 09:20 | Обновлено 21 ноября 2023, 10:03
775
0
Нули в Леверкузене, судья не дал пенальти на Мудрике, Рух выиграл у Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 20 ноября.

1. Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
Команда Сергея Реброва завершила отборочный турнир Евро-2024 на 3-м месте

2. Итоги дня Евро-2024. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации
Вероятные соперники Украины в полуфинале плей-офф: Израиль, Босния, Уэльс

3. РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
Наставник сборной Украины прокомментировал ничью в матче с Италией

4A. Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка 10-го тура квалификации Евро-2024

4B. ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
Момент случился в добавленное арбитром время

5. Квалификация Евро-2024. Северная Македония и Англия разошлись миром
Матч в Скопье завершился результативной ничьей

6. Чехия победила Молдову и вышла на Евро, Албания и Фареры голов не забили
Состоялись матчи 10-го тура квалификации Евро-2024 в группе Е

7. Словения с голом Вербича не пустила Казахстан на Евро, добыв вторую путевку
Дания без турнирной мотивации проиграла Северной Ирландии

8. Впервые в истории. Рух обыграл Шахтер в товарищеском матче
Львовяне совершили камбек со счета 0:1

9A. Утро в Леверкузене. Бай-Арена за несколько часов до матча с Италией
Именно здесь Италия и Украина определят обладателя путевки на Евро-2024

9B. Прогулка сборной в Леверкузене. Как фанаты охотились за автографами Реброва
У сборной Украины есть традиция – прогулка утром в день игры

10A. Леверкузен и ФК Байер сделали жест доброй воли в адрес сборной Украины
Немцы оперативно отреагировали на предложение УАФ

10B. «Это матч смерти». Украинские фанаты в Леверкузене – об игре с Италией
Многие болельщики посетили Германию, чтобы поддержать украинскую команду

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Источник Sport.ua
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