Утро в Леверкузене. Бай-Арена за несколько часов до матча с Италией

Водитель автобуса кричит: Леверкузен! Он не хочет, чтобы пассажиры пропустили остановку и поехали дальше в Кельн. Ведь Леверкузен относится к административному округу Кельна. И легко перепутать. Прямых автобусов или самолетов до Леверкузена просто нет – желающим попасть на игру сначала, как правило, надо добираться в Кельн.

Леверкузен – не самый грязный, но и далеко не самый чистый город. Здесь люди радуются осени. Невероятное количество желтых опавших листьев на дороге. Конечно, идет процес уборки. Людей на улицах не так уж много. Хотя еще утро, но город по первому ощущению, очень спокойный. Нет какого-то большого трафика, спешки и тому подобного.

По пути на Бай-Арену пришлось проходить через сквер. Наткнулся на один из тренировочных комплексов детско-юношеской школы. Очень солидно. Стадион с достаточно хорошим искусственным газоном и неплохим оборудованием вокруг. Оказалось, в сквере есть даже несколько комплексов с футбольными полям. Далее идут тренировочные поля «Байера».

Ну и постепенно подходим уже к самой «Бай-Арене», где вечером будет проходить матч Украина – Италия.

Интересно, что сборная Украины живет в отеле, который находится прямо на территории Бай-Арены.

Рядом расположилась Ostermann-Arena, многоцелевой спортивный комплекс, где играет, в частности, баскетбольная команда «Байер».

Правда, успехи у баскетбольного «Байера» не такие серьезные, как у футбольных «фармацевтов».

Встретил молодого украинского волонтера – Александр из Ивано-Франковска делится впечатлениями:

«Мне 16 лет, я родом из Ивано-Франковска, приехал в Германию 1,5 года назад. Это моя первая волонтерская деятельность. Буду работать с флагами, готовить арену к матчу. Рад, что меня допустили к этой работе и что могу помочь нашей сборной хоть чем-то.

Ожидания от матча? Многие эксперты говорят, что Италия должна выиграть, но мое субъективное мнение: у Украины есть шанс одержать сегодня минимальную победу. Италия – это серьезный соперник. Думаю, мы можем выиграть 1:0, я верю в наших ребят».

Рядом Макдональдс, идем туда перекусить. А ведь самый вкусный Макдональдс – в Украине.

Удивило, что в окрестностях никаких баннеров к матчу фактически нет. Конечно же, немцам на итальяно-украинские футбольные страсти довольно безразлично. Волонтеры отмечают, что вчера в Кельне было много итальянских фанатов.

Далее общаемся с координатором, отвечающим за вывод детьми футболистов в начале матча. 34-летний Павел Железов рассказывает:

«Есть украинская школа. Здесь, в Германии, их немного, на самом деле. Но, мне кажется, в Дюссельдорфе – одна из самых больших. Там занимаются дети, которые здесь родились, но являются гражданами Украины. А также дети-беженцы, которые приехали во время войны. И мне пришел запрос помочь Украинской ассоциации футбола скоординировать и организовать такую группу детей, чтобы вывела футболистов на игру.

И на матче с Италией будут ребята именно из этой школы. Также будут дети беженцев, которые здесь живут в Германии, и дети военных. Мы тоже искали долго – я тоже очень хотел пригласить детей именно погибших героев. Но, к сожалению, с точки зрения логистики у нас просто не получилось этого сделать. Все семьи, которые я нашел и с которыми я общался, были либо в Польше, либо в Чехии. Относительно логистики это было немного тяжело.

Я вообще-то маркетолог. Работал главой маркетинг-отдела в клубе третьей Бундеслиги KFC Uerdingen. Я планировал переехать в Украину, у меня даже было собеседование в футбольном клубе «Рух». В прошлом году уже договорились, я должен был там работать, но началась война».

​Футболисты сборной Украины отправились из гостиницы на традиционную прогулку по городу.

А украинские волонтеры уже приступили к работе на стадионе. На каждом сиденье Бай-арены будет лежать картонный флаг Украины.

До главного матча осени остается все меньше времени...

Даниил АГАРКОВ, Sport.ua, Леверкузен

ФОТО. Бай-Арена и окрестности в день матча (фото Sport.ua)