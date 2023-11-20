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Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 13:30 | Обновлено 20 ноября 2023, 14:07
1714
1

Прогулка сборной в Леверкузене. Как фанаты охотились за автографами Реброва

У сборной Украины есть традиция – прогулка утром в день игры

20 ноября 2023, 13:30 | Обновлено 20 ноября 2023, 14:07
1714
1
Прогулка сборной в Леверкузене. Как фанаты охотились за автографами Реброва
Sport.ua

У сборной Украины по футболу есть традиция. Перед каждым матчей утром в день игры неизменно совершается прогулка по городу.

Не стал исключением и решающий матч квалификации Евро-2024 против сборной Италии в Леверкузене. Сине-желтые отдали дань традиции и около 10:00 утра совершили прогулку в окрестностях Бай-Арены.

Вечером коучу сборной Сергею Реброву пришлось принимать непростое решение – из 26 футболистов надо было оставить в заявке 23. Трое лишних. При этом лазарет абсолютно пуст, что редкость. И решение было принято такое: в заявку не попали Максим Таловеров, Егор Назарина и Александр Караваев.

Команда вышла на прогулку организованно, все вместе. Пресс-атташе сборной Александр Глывинский сразу же сделал фотографии для УАФ: как команда выходит из отеля, и аккуратненько, спокойно, не спеша, прогуливается.

Сборная прогуливалась недолго, минут 15–20. Футболисты пошли вдоль проездной дороги в начале пути, затем повернули ближе к маленькому канальчику и прошлись по мини-скверу. После чего вскоре вернулись обратно.

Фанатов украинской сборной собралось не сильно уж и много, но были и постоянные болельщики, и даже немецкие. Фанов охрана близко не подпускала. Секьюрити говорили: ждите возле стадиона, и можно фотографироваться, только если вас позвали или договорились.

Получилась забавная ситуация с коучем сборной Сергеем Ребровым. Парень, который сильно хотел получить автограф, умолял Реброва подойти к нему и подписать фотографию.

Ребров ему говорит: «Так подойди». Парень отвечает: «А меня не пускают». Ребров с улыбкой: «Так, а что это тебя не пускают, а я подходить должен?» В итоге, коуч сборной дал парню автограф, и довольному фанату удалось даже сделать фото с коучем на память.

Сборная прошлась вокруг стадиона и вернулась в готель, который находится на территории Бай-Арены. Любители автографов были не очень веселыми. Фактически, автографы кроме Реброва, дали считанные игроки.

Потом уже фанаты возле отеля «поймали» Ефима Коноплю, который выходил на прогулку со всеми, но затем отошел и начал разговаривать по телефону. В качестве «наказания» Ефиму пришлось не только ставить свою подпись, но и фотографироваться с фанатами.

Кстати, погода возле Бай-Арены испортилась. Спустя час после прогулки в Леверкузене начался дождь. До матча сборной остается все меньше времени. И главная игра осени может стать «мокрой».

Даниил АГАРКОВ, Sport.ua, Леверкузен

ФОТО. Прогулка сборной в окрестностях Бай-Арены (фото Sport.ua)

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ВИДЕО. Утренняя прогулка сборной Украины в Леверкузене
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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