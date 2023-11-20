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Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 12:08 | Обновлено 20 ноября 2023, 12:12
1754
1

Леверкузен и ФК Байер сделали жест доброй воли в адрес сборной Украины

Немцы оперативно отреагировали на предложение УАФ

20 ноября 2023, 12:08 | Обновлено 20 ноября 2023, 12:12
1754
1
Леверкузен и ФК Байер сделали жест доброй воли в адрес сборной Украины

20 ноября сборная Украины в немецком Леверкузене проведет последний поединок группового турнира в рамках отбора на Евро-2024 - против действующих чемпионов Европы итальянцев.

По имеющимся данным, на «Бай-Арене» ожидается аншлаг (стадион вмещает почти 30 тысяч зрителей).

Кроме того, как стало известно Sport.ua, выбор УАФ на проведение решающего матча отбора Евро-2024 в пользу Леверкузена был обоснован еще тем, что ФК «Байер» и мэрия города сразу положительно отреагировали на предложение Украинской ассоциации футбола провести матч на «Бай-Арене».

Благодаря активной позиции немецкого правительства в поддержке Украины против российской агрессии, мэр Леверкузена (город является побратимом украинского Никополя) Уве Ричрат оперативно договорился с ФК «Байер», что Украинской ассоциации футбола не придется платить за аренду стадиона на матч с Италией, а украинская делегация сможет поселиться в гостинице, которая находится на территории стадиона.

В связи с ожидаемым большим количеством болельщиков в понедельник в Леверкузене также будет применяться концепция дорожного движения и безопасности, которая также используется на домашних играх «Байера» в Бундеслиге, что в дополнение к обычным маршрутам будут курсировать маршрутные и районные автобусы, а улицы вокруг стадиона на Бисмаркштрасе будут перекрыты за четыре часа до начала матча.

Утро в Леверкузене в день игры. Читайте наш репортаж из Германии.

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Источник Sport.ua
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Віталій Ткачук
Краса! Ще б "Леопарди" дали замість перекриття траси . Та й так дякуємо за допомогу.
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