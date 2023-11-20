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Евро
Албания
20.11.2023 21:45 – FT 0 : 0
Фарерские острова
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Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 23:46 | Обновлено 20 ноября 2023, 23:47
432
0

Чехия победила Молдову и вышла на Евро, Албания и Фареры голов не забили

Состоялись матчи в группе Е

20 ноября 2023, 23:46 | Обновлено 20 ноября 2023, 23:47
432
0
Чехия победила Молдову и вышла на Евро, Албания и Фареры голов не забили
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Чехии по футболу

Сегодня, 20 ноября, состоялись заключительные матчи отбора на Евро-2024 в группе Е.

Албания и Фарерские Острова сыграли в сухую ничью. Этой победы хватило Албании, чтобы выиграть группу Е.

Решающий матч состоялся между Чехией и Молдовой, в случае победы гости вышли бы на Евро, но этого не произошло. Хозяева разгромили соперника с убедительным счетом 3:0.

Группа Е. Отбор на Евро-2024, 20 ноября.

Чехия – Молдова – 3:0

Голы: Доудера, 14, Хоры, 72, Соучек, 90.

Албания – Фарерские острова – 0:0

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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