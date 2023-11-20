20.11.2023 21:45 – FT 0 : 0
Чемпионат Европы20 ноября 2023, 23:46 | Обновлено 20 ноября 2023, 23:47
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Чехия победила Молдову и вышла на Евро, Албания и Фареры голов не забили
Состоялись матчи в группе Е
20 ноября 2023, 23:46 | Обновлено 20 ноября 2023, 23:47
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Сегодня, 20 ноября, состоялись заключительные матчи отбора на Евро-2024 в группе Е.
Албания и Фарерские Острова сыграли в сухую ничью. Этой победы хватило Албании, чтобы выиграть группу Е.
Решающий матч состоялся между Чехией и Молдовой, в случае победы гости вышли бы на Евро, но этого не произошло. Хозяева разгромили соперника с убедительным счетом 3:0.
Группа Е. Отбор на Евро-2024, 20 ноября.
Чехия – Молдова – 3:0
Голы: Доудера, 14, Хоры, 72, Соучек, 90.
Албания – Фарерские острова – 0:0
Турнирная таблица
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