Чехия победила Молдову и вышла на Евро, Албания и Фареры голов не забили

Сегодня, 20 ноября, состоялись заключительные матчи отбора на Евро-2024 в группе Е.

Албания и Фарерские Острова сыграли в сухую ничью. Этой победы хватило Албании, чтобы выиграть группу Е.

Решающий матч состоялся между Чехией и Молдовой, в случае победы гости вышли бы на Евро, но этого не произошло. Хозяева разгромили соперника с убедительным счетом 3:0.

Группа Е. Отбор на Евро-2024, 20 ноября.

Чехия – Молдова – 3:0

Голы: Доудера, 14, Хоры, 72, Соучек, 90.

Албания – Фарерские острова – 0:0

Турнирная таблица