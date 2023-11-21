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Евро
Чехия
20.11.2023 21:45 – FT 3 : 0
Молдова
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Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 03:59 | Обновлено 21 ноября 2023, 04:23
52
0

Чехия – Молдова – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 10-го тура квалификации Евро-2024

21 ноября 2023, 03:59 | Обновлено 21 ноября 2023, 04:23
52
0
Чехия – Молдова – 3:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

20 ноября прошли матчи последнего 10-го тура квалификации Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Чехия обыграла Молдову (3:0) и вышла на Евро-2024.

Квалификация Евро-2024

Группа E. 10-й тур, 20 ноября

Чехия – Молдова – 3:0

Голы: Доудера, 14, Хоры, 72, Соучек, 90.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Чехия).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Хорый (Чехия).
55’
Vladyslav Baboglo (Молдова) получает красную карточку.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Доудера (Чехия).
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Евро-2024 видео голов и обзор сборная Чехии по футболу сборная Молдовы по футболу
Источник Sport.ua
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