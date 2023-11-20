Итоги дня Евро-2024. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации

Вечером 20 ноября сборная Украины разошлась миром с командой Италии (0:0) и теперь сыграет в плей-офф квалификации Евро-2024.

Уже известны 20 из 24 участников финального раунда: Германия (хозяин), Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Нидерланды, Румыния, Швейцария, Сербия, Италия, Чехия, Словения.

Хорватия должна отфиксировать свой перевес в очках над Уэльсом 21 ноября и получить 21-ю путевку. Еще три команды будут определены в плей-офф в марте 2024 года.

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В первую корзину посева при жеребьевке финального раунда Евро-2024 попали 6 топ-сборных по набранным очкам в квалификации: Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия.

Сборная Украины сыграет в плей-офф квалификации в марте 2024 года

В плей-офф квалификации 12 команд в трех мини-турнирах разыграют оставшиеся три путевки на Евро-2024.

Формат: полуфиналы (по схеме 1–4, 2–3) и финалы из одного матча в каждом квартете (условно их называют Путь A, В, С).

Самый вероятный состав пар плей-офф квалификации:

🔹 Путь A: Польша, Уэльс (или Хорватия), Эстония и жеребьевка из трех (Финляндия, Украина, Исландия).

🔹 Путь B: Израиль, Босния и Герцеговина, плюс две из трех (по жеребьевке): Финляндия, Украина, Исландия.

🔹 Путь C: Грузия – Люксембург, Греция – Казахстан.

Самые вероятные сценарии плей-офф квалификации Евро-2024

Соперниками Украины в полуфинале плей-офф могут стать Израиль, Босния или Уэльс

Квалификация Евро-2024

10-й тур, 20 ноября

Албания – Фарерские острова – 0:0

Северная Ирландия – Дания – 2:0

– Дания – 2:0 Северная Македония – Англия – 1:1

Сан-Марино – Финляндия – 1:2

– 1:2 Словения – Казахстан – 2:1

– Казахстан – 2:1 Украина – Италия – 0:0

Чехия – Молдова – 3:0

Турнирные таблицы