«Это матч смерти». Украинские фанаты в Леверкузене – об игре с Италией

Сборная Украины вечером 20 ноября проводит решающий матч квалификации Евро-2024 против сборной Италии.

В Леверкузене собралось немало фанатов украинской сборной, все 30 тысяч билетов на игру раскуплены.

В день матча журналисту Sport.ua удалось пообщаться с посетившими Леверкузен фанатами, чтобы поддержать украинскую команду.

60-летний фанат сборной Украины из Луцка рассказал:

«Мы уехали из Луцка 17 ноября специально на этот футбол. Знаете, война отразилась очень сильно на каждом из нас, и вчера Ребров сказал на пресс-конференции очень правильные вещи для нашего народа: нужны позитивные эмоции как для тех, кто работает на первую линию обороны, так и всех для наших людей. Будет очень важно сегодня выиграть. Это нам нужно как воздух в любом варианте. Это будет очень такой положительный момент для нас всех.

Возможно, высоко сказано, но это не умаляет того всего. Сегодня ребята, они и сами это знают, должны сделать очень многое для победы. Пока наша команда очень сильная, собрана из замечательных игроков. Это редко такое бывает, так было при Андрее Шевченко, там тоже был серьезный состав. Наша сборная сейчас очень сильная и достойная почти во всех линиях – обороне, полузащите и нападении. У Сергея Реброва есть выбор игроков, которые очень сильно себя зарекомендовали как в нашем внутреннем чемпионате, так и на международной арене.

Ждем положительных эмоций, желаем, чтобы без травм ребята сегодня сыграли. Мы посмотрели Бай-Арену, замечательный стадион. Сегодня наверняка съедутся те люди, которые оказались в Европе не по своей воле. Вот и будем поддерживать наших ребят.

Прогноз на исход матча? У меня есть два счета, и первый счет всем моим друзьям нравится – это 2:1, наша победа. А второй счет – это 2:2, и это им не нравится. Но если взять весь отбор сборной Италии и сборной Украины, обе команды в каждой игре забивали. Поэтому минимум один гол мы сегодня должны увидеть. Но, вместе с тем, наша команда и пропускала.

Я надеюсь, что начало сегодняшней игры – это будет совсем другой матч, чем в Италии, когда нашу команду разрывали, а я просто 17 первых минут закрыл глаза и ждал, чтобы тот первый тайм закончился. И тогда выдохнули все с облегчением. А дальше все началось немного по-другому».

Другой болельщик Геннадий Шухман, бывший футболист из Луцка, рассказал:

«Мне 60 лет, играл за луцкую Волынь в 90-х годах, мы были чемпионами Украины 1989 года. Валерий Кварцяный был тогда тренером. Даже играли с ним вместе в начале 80-х.

Прогнозы сложно давать, но все мы мечтаем, чтобы наша команда победила. Конечно, это очень важный матч. Даже матч смерти, можно сказать условно. Сейчас очень хорошая команда подобралась, все на ходу, все наши в хорошей форме – Довбик, Мудрик, Зинченко, Миколенко, Цыганков. Все в последних турах отлично сыграли. Я думаю, что нам по силам и обыграть Италию. Ну будем, болеть, конечно.

Таловеров, Караваев и Назарина не попали в заявку? Таловеров, на мой взгляд, – очень перспективный игрок, может еще немного не хватает опыта. Но Реброву виднее, он – главный тренер, он отвечает за все. Ну, и в него верим, надеемся, что он ребята выполнят его задачи. Ну кто-то должен в состав попадать. Сейчас очень сильный состав, и кого оставлять? Сикана взяли в заявку, он в последних матчах себя проявил очень хорошо, потому и взяли. Ну, я думаю, что все ребята очень сильные.

Если сравнивать тренеров Шевченко и Реброва, то, бесспорно, Андрей – очень талантливый и футболист, и тренер. Но, на мой взгляд, у Реброва тактика и манера игры команды гораздо интереснее. Более вертикально стали играть, более агрессивно. Видел, людям такой футбол нравится. Последние матчи, которые наши играли, были очень интересными».

Журналисту Sport.ua также удалось пообщаться с немецкими болельщики. Они использовали переводчик, так как английским слабо владели.

Они будут болеть за Италию, из украинских сборников знают только Александра Зинченко и Михаила Мудрика. Лучшим игроком в истории Украины считают Андрея Шевченко, когда тот феерил за итальянский «Милан».

На вопрос о войне в Украине – ответ был прост, но на немецком языке... Переводчик показал: «россия – г**но, Украина нам нравится».

Немецкие фанаты надеются, что война скоро закончится, и Украина победит.

Даниил АГАРКОВ, Sport.ua, Леверкузен