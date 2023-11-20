Квалификация Евро-2024. Северная Македония и Англия разошлись миром

Сборные Северной Македонии и Англии разошлись миром по итогам заключительного матча в Группе С квалификации Евро-2024.

В конце первого тайма в ворота сборной Англии был назначен пенальти за фол Рико Льюиса на Бояне Миовски. Пробивать его взялся Энис Барди, однако его удар вратарь англичан Джордан Пикфорд отразил. Но сам Барди был первым на добивании и на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев.

Сразу после перерыва сборная Англии сравняла, но после пересмотра VAR этот гол был отменен. А менее, чем через десять минут после удара Джека Грилиша мяч от Яни Атанасова попал в ворота хозяев. Этот гол уже был засчитан.

Квалификация Евро-2024, Группа С

20 ноября, Скопье, Северная Македония, Национальная арена «Тодор Проески»

Северная Македония – Англия – 1:1 (1:0)

Голы: Барди, 41 – Атанасов, 59 (в свои ворота).

Северная Македония: Димитревски – Манев, Серафимов, Муслиу, Димоски (Ашковски, 86), Барди, Атанасов (Элези, 90), Алими (Костадинов, 75), Алиоски, Миовски (Ристовски, 75), Элмас.

Англия: Пикфорд – Льюис, Гуэхи, Магуайр, Уокер, Райс, Александер-Арнолд (Филипс, 84), Грилиш (Рэшфорд, 84), Фоден, Сака (Палмер, 84), Уоткинс (Кейн, 58).