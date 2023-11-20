Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Квалификация Евро-2024. Северная Македония и Англия разошлись миром
Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 23:50 |
553
0

Квалификация Евро-2024. Северная Македония и Англия разошлись миром

Матч в Скопье завершился результативной ничьей

20 ноября 2023, 23:50 |
553
0
Квалификация Евро-2024. Северная Македония и Англия разошлись миром
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные Северной Македонии и Англии разошлись миром по итогам заключительного матча в Группе С квалификации Евро-2024.

В конце первого тайма в ворота сборной Англии был назначен пенальти за фол Рико Льюиса на Бояне Миовски. Пробивать его взялся Энис Барди, однако его удар вратарь англичан Джордан Пикфорд отразил. Но сам Барди был первым на добивании и на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев.

Сразу после перерыва сборная Англии сравняла, но после пересмотра VAR этот гол был отменен. А менее, чем через десять минут после удара Джека Грилиша мяч от Яни Атанасова попал в ворота хозяев. Этот гол уже был засчитан.

Квалификация Евро-2024, Группа С

20 ноября, Скопье, Северная Македония, Национальная арена «Тодор Проески»

Северная Македония – Англия – 1:1 (1:0)

Голы: Барди, 41 – Атанасов, 59 (в свои ворота).

Северная Македония: Димитревски – Манев, Серафимов, Муслиу, Димоски (Ашковски, 86), Барди, Атанасов (Элези, 90), Алими (Костадинов, 75), Алиоски, Миовски (Ристовски, 75), Элмас.

Англия: Пикфорд – Льюис, Гуэхи, Магуайр, Уокер, Райс, Александер-Арнолд (Филипс, 84), Грилиш (Рэшфорд, 84), Фоден, Сака (Палмер, 84), Уоткинс (Кейн, 58).

По теме:
РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
ЗИНЧЕНКО: «Пенальти на Мудрике? Если честно, я не смотрел повтор»
РЕБРОВ: «Все футболисты расстроены. Но сегодня они показали отличную игру»
Евро-2024 сборная Северной Македонии по футболу сборная Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги дня Евро-2024. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации
Футбол | 20 ноября 2023, 23:59 4
Итоги дня Евро-2024. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации
Итоги дня Евро-2024. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации

Вероятные соперники Украины в полуфинале плей-офф: Израиль, Босния, Уэльс

Маркевич назвал игрока, который может сыграть ключевую роль с Италией
Футбол | 20 ноября 2023, 10:57 0
Маркевич назвал игрока, который может сыграть ключевую роль с Италией
Маркевич назвал игрока, который может сыграть ключевую роль с Италией

Тренер «Карпат» – о матче Украина – Италия

Рекорды Джоковича, лучший отрезок Синнера, истерики нейтральных
Теннис | 20.11.2023, 07:30
Рекорды Джоковича, лучший отрезок Синнера, истерики нейтральных
Рекорды Джоковича, лучший отрезок Синнера, истерики нейтральных
Без трех игроков. Известна заявка сборной Украины на матч с Италией
Футбол | 20.11.2023, 10:09
Без трех игроков. Известна заявка сборной Украины на матч с Италией
Без трех игроков. Известна заявка сборной Украины на матч с Италией
ВИДЕО. Раздевалка сборной Украины перед матчем. Все готово к игре
Футбол | 20.11.2023, 20:10
ВИДЕО. Раздевалка сборной Украины перед матчем. Все готово к игре
ВИДЕО. Раздевалка сборной Украины перед матчем. Все готово к игре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Опрос УЕФА: Украина не сможет обыграть Италию
Опрос УЕФА: Украина не сможет обыграть Италию
19.11.2023, 12:44 18
Футбол
Победа или ничья Сербии даст Украине гарантированное место в плей-офф
Победа или ничья Сербии даст Украине гарантированное место в плей-офф
19.11.2023, 15:50 45
Футбол
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей
19.11.2023, 23:30
Теннис
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Италию и выйти на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Италию и выйти на Евро-2024
20.11.2023, 04:36 13
Футбол
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
19.11.2023, 09:45 41
Футбол
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
20.11.2023, 23:52 15
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Фьюри одолеет Усика»
Майк ТАЙСОН: «Фьюри одолеет Усика»
20.11.2023, 15:12 4
Бокс
Украина – Италия. Стали известны составы на решающий матч
Украина – Италия. Стали известны составы на решающий матч
20.11.2023, 20:33 127
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем