20 ноября прошли матчи последнего 10-го тура квалификации Евро-2024.

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Северная Македония и Англия разошлись миром (1:1).

Матч турнирного значения не имел. Англия выиграла группу и вышла на Евро-2024.

Квалификация Евро-2024

Группа C. 10-й тур, 20 ноября

Северная Македония – Англия – 1:1

Голы: Барди, 41 – Атанасов, 59 (автогол).