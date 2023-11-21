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Евро
Северная Македония
20.11.2023 21:45 – FT 1 : 1
Англия
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Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 03:35 | Обновлено 21 ноября 2023, 04:10
63
0

Северная Македония – Англия – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 10-го тура квалификации Евро-2024

21 ноября 2023, 03:35 | Обновлено 21 ноября 2023, 04:10
63
0
Северная Македония – Англия – 1:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

20 ноября прошли матчи последнего 10-го тура квалификации Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Северная Македония и Англия разошлись миром (1:1).

Матч турнирного значения не имел. Англия выиграла группу и вышла на Евро-2024.

Квалификация Евро-2024

Группа C. 10-й тур, 20 ноября

Северная Македония – Англия – 1:1

Голы: Барди, 41 – Атанасов, 59 (автогол).

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Англия).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Энис Барди (Северная Македония).
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Источник Sport.ua
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