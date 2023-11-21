20.11.2023 21:45 – FT 1 : 1
Чемпионат Европы21 ноября 2023, 03:35 | Обновлено 21 ноября 2023, 04:10
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Северная Македония – Англия – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 10-го тура квалификации Евро-2024
21 ноября 2023, 03:35 | Обновлено 21 ноября 2023, 04:10
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20 ноября прошли матчи последнего 10-го тура квалификации Евро-2024.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Северная Македония и Англия разошлись миром (1:1).
Матч турнирного значения не имел. Англия выиграла группу и вышла на Евро-2024.
Квалификация Евро-2024
Группа C. 10-й тур, 20 ноября
Северная Македония – Англия – 1:1
Голы: Барди, 41 – Атанасов, 59 (автогол).
События матча
59’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Англия).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Энис Барди (Северная Македония).
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