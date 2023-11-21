САУТГЕЙТ: «Посмотрели многих игроков, обычно для этого надо ждать марта»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился впечатлениями от матча с Северной Македонией (1:1).

«Я думаю, что в обоих матчах мы смогли посмотреть на многих игроков, а также старались победить. Обычно для этого нужно подождать до марта. Мы многому научились из этих двух игр на финише отбора, что является для нас преимуществом.

Конечно, нам бы хотелось забить больше голов, но Северная Македония показала себя довольно хорошо. Они сыграли вничью с Италией, они усложняют жизнь», – сказал Гарет Саутгейт в эфире ВВС.

Напомним, что еще в октябре сборная Англии обеспечила себе путевку на Евро-2024 и даже первое место в группе.