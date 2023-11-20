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Евро
Северная Македония
20.11.2023 21:45 - : -
Англия
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20 ноября 2023, 07:17 | Обновлено 20 ноября 2023, 07:30
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Северная Македония – Англия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Поединок состоится 20 ноября в 21:45 по Киеву

20 ноября 2023, 07:17 | Обновлено 20 ноября 2023, 07:30
190
0
Северная Македония – Англия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

20 ноября на Национальная Арена Тоше Проески в Скопье пройдет матч 10-го тура отбора на Евро-2024, в котором сборная Северной Македонии встретится со сборной Англии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Северная Македония

Сборная Северной Македонии очутилась в слишком сложной группе. В ней было сложно снова проявить себя неплохо, как в прошлые циклы. Львы дебютировали на большом турнире, сыграв на Евро-2020, а в отборе на чемпионате мира были вторыми в группе и даже проходили в плей-офф Италию, но в решающем раунде были остановлены Португалией.

Сейчас у подопечных Милевски сложные соперники. Македонцы ожидаемо оказались сильнее только Мальты (2:1 и 2:0) и проиграли не только Англии, но и Украине. В матчах с грандами они очки отобрали только у Италии, сыграв вничью 1:1 в дебютном матче Лучано Спаллетти. В пятницу, 17 ноября, македонцы снова играли с итальянцами и проиграли в итоге разгромно, 2:5. Хотя на 74-й минуте преимущество фаворита сумели сократить до минимального.

Англия

Команда достойно провела нынешний год – это было нужно, чтобы реабилитироваться за неудачи в прошлом. В 2022 году Три льва провалились в Лиге наций, финишировав последними в своей группе. В Катаре они выдали симпатичный футбол, но закончили выступления в четвертьфинале. А ведь до этого был полуфинал на прошлом чемпионате мира и поражение только в серии пенальти в финале Евро-2020.

Текущую квалификационную кампанию подопечные Гарета Саутгейта начали сразу за здравие, уже в марте обыграв обоих потенциальных конкурентов – Италию на выезде и Украину дома. Потом англичане тоже брали максимум очков, и только выездной матч с желто-синей командой Сергей Реброва закончили вничью. В итоге уже в октябре англичане гарантировали себе право сыграть на чемпионате Европы 2024. Но, все равно, тренерский штаб собрал сейчас привычную уже обойму, которая оформила победу 2:0 с Мальтой.

Статистика личных встреч

В начале века, в 2002–2006 годах, македонцы дважды в четырех поединках делали ничьи в поединках с Англией. Но в июне Кейн и компания оформили разгром со счетом 7:0.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут новой легкой победы англичан. Но они с Мальтой показали, как сейчас будут играть. Можно попробовать ставку на хозяев поля с форой +2,5 голов (коэффициент – 1,68).

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Источник Sport.ua
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