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17 ноября 2023, 09:45 | Обновлено 17 ноября 2023, 09:58
98
0

Сборная выиграла секретно, объявлен бой Усика, фиаско Аргентины и Бразилии

Главные новости за 16 ноября на Sport.ua

17 ноября 2023, 09:45 | Обновлено 17 ноября 2023, 09:58
98
0
Сборная выиграла секретно, объявлен бой Усика, фиаско Аргентины и Бразилии
УАФ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 16 ноября.

Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
Голы для сине-желтых забили Александр Пихаленок и Егор Назарина

ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен бой Усика и Фьюри – в феврале в Саудовской Аравии
Поединок пройдет 17 февраля 2024 года на Kingdom Arena в Эр-Рияде

Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
На ЧМ от Южной Америки выйдут 6 команд из 10, а еще одна попадет в плей-офф

Таблицы Евро-2024. Уже известны 11 из 24 участников финального раунда
Команды Венгрии и Словакии получили право летом сыграть в Германи

Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию
Австрия, уже имея путевку на ЧЕ, нанесла поражение Эстонии в квалификации

Португалия благодаря голу Роналду добыла три очка, Словакия вышла на Евро
Состоялось три матча Группы J отбора на Евро-2024

Стало известно, где состоится поединок Маккаби Т-А – Заря
Матч запланирован на 25 ноября в сербском городе Бачка-Топола

Агент Луческу дал четкий расклад относительно интереса клубов к Мирче
Пока ветеран тренерского цеха сфокусирован на семейных вопросах

Зинченко или Мудрик? Назван украинец с самой большой зарплатой в АПЛ
Всего Украину в Премьер-лиге представляют 5 футболистов

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Консейсао – сложный соперник для Наваррете. Хоть мексиканец и чемпион
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Источник Sport.ua
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