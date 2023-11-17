Сборная выиграла секретно, объявлен бой Усика, фиаско Аргентины и Бразилии

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 16 ноября.

Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией

Голы для сине-желтых забили Александр Пихаленок и Егор Назарина

ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен бой Усика и Фьюри – в феврале в Саудовской Аравии

Поединок пройдет 17 февраля 2024 года на Kingdom Arena в Эр-Рияде

Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026

На ЧМ от Южной Америки выйдут 6 команд из 10, а еще одна попадет в плей-офф

Таблицы Евро-2024. Уже известны 11 из 24 участников финального раунда

Команды Венгрии и Словакии получили право летом сыграть в Германи

Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию

Австрия, уже имея путевку на ЧЕ, нанесла поражение Эстонии в квалификации

Португалия благодаря голу Роналду добыла три очка, Словакия вышла на Евро

Состоялось три матча Группы J отбора на Евро-2024

Стало известно, где состоится поединок Маккаби Т-А – Заря

Матч запланирован на 25 ноября в сербском городе Бачка-Топола

Агент Луческу дал четкий расклад относительно интереса клубов к Мирче

Пока ветеран тренерского цеха сфокусирован на семейных вопросах

Зинченко или Мудрик? Назван украинец с самой большой зарплатой в АПЛ

Всего Украину в Премьер-лиге представляют 5 футболистов

Джокович в трех сетах обыграл Хуркача и будет болеть за Синнера

Победа Хольгера Руне в заключительном матче квартета отправит серба домой

Судьба Джоковича была на волоске. Синнер обыграл Руне на Итоговом турнире

Янник в трех сетах переиграл Хольгера Руне

Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Зеленой группы на ATP Finals 2023

Квартет возглавил итальянский теннисист Янник Синнер с 3 победами

Четвертое поражение Баркома-Кажаны в польской Плюс Лиге

Украинский клуб проиграл команде «Алурон Варта» в чемпионате Польши по волейболу

Консейсао – сложный соперник для Наваррете. Хоть мексиканец и чемпион

Угроза потери титула точно существует

В какой корзине будет Украина? Проектный посев для жеребьевки Евро-2024

Специалисты ожидают увидеть сборную Украины в 3-й или 4-й корзине