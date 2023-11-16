Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
Голы для сине-желтых забили Александр Пихаленок и Егор Назарина
16 ноября в польском Гданське состоялся товарищеский матч между командой «Лехия» Гданьск и сборной Украины (0:2). Команды играли на арене Polsat Plus Arena в Гданське, построенной к Евро-2012.
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В спарринге были разрешены 10 замен для каждой команды, и тренерский штаб сине-желтых под руководством Сергея Реброва смог проверить в деле почти всех футболистов.
Интересно, что три украинских футболиста – Богдан Сарнавский, Иван Желизко и Максим Хлань – вышли на поле в основе у «Легии» Гданьск.
Украинская сборная забила по голу в каждом тайме. На 24-й минуте Александр Пихаленок открыл счет в матче для сборной Украины (1:0). После перерыва, на 58-й минуте, Егор Назарина удвоил перевес сине-желтых (2:0).
Интересно, что матч проходил за закрытыми дверями, и видеотрансляция не проводилась. Тренерский штаб сине-желтых принял такое решение, чтобы не выдавать секреты тактической подготовки итальянцам.
Сине-желтая сборная готовится к матчу против Италии (20 ноября в Леверкузене), победитель которого получит путевку в финальный раунд Евро-2024. В случае поражения команда Реброва почти наверняка получит резервный шанс и сыграет в плей-офф квалификации в марте 2024 года.
Товарищеский матч, 16 ноября, 17:00. Гданьск (Польша)
Лехия Гданьск – сборная Украины – 0:2
Голы: Александр Пихаленок, 24, Егор Назарина, 58.
Лехия (старт): Богдан Сарнавский, Давид Бугай, Андрей Чиндрис, Бартош Бжек, Милош Калагур, Иван Желизко, Рифет Капич (с), Кацпер Сезоненко, Камило Мена, Лукаш Зявиньски, Максим Хлань.
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