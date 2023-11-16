Анонс. Сборная Украины 16 ноября проведет спарринг с Лехией Гданьск
Товарищеская встреча пройдет 16 ноября в 17:00 в польском Гданьске
16 ноября в 17:00 в польском городе Гданськ пройдет товарищеская встреча между командой «Лехия» Гданьск и сборной Украины.
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Поединок пройдет на арене Polsat Plus Arena в Гданське, которая была построена для проведения Евро-2012.
В матче будут разрешены 10 замен для каждой команды, чтобы сине-желтые смогли проверить в деле всех футболистов.
Сборная Украины готовится к решающему матчу квалификации Евро-2024 против Италии, который пройдет 20 ноября в Леверкузене.
Где смотреть онлайн товарищеский матч Лехия Гданьск – Украина
Матч будет проходить за закрытыми дверями, и видеотрансляция проводиться не будет.
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