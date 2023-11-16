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Лехия
16.11.2023 17:00 - : -
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16 ноября 2023, 03:15 | Обновлено 16 ноября 2023, 03:59
73
0

Анонс. Сборная Украины 16 ноября проведет спарринг с Лехией Гданьск

Товарищеская встреча пройдет 16 ноября в 17:00 в польском Гданьске

16 ноября 2023, 03:15 | Обновлено 16 ноября 2023, 03:59
73
0
Анонс. Сборная Украины 16 ноября проведет спарринг с Лехией Гданьск
Getty Images/Global Images Ukraine

16 ноября в 17:00 в польском городе Гданськ пройдет товарищеская встреча между командой «Лехия» Гданьск и сборной Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на арене Polsat Plus Arena в Гданське, которая была построена для проведения Евро-2012.

В матче будут разрешены 10 замен для каждой команды, чтобы сине-желтые смогли проверить в деле всех футболистов.

Сборная Украины готовится к решающему матчу квалификации Евро-2024 против Италии, который пройдет 20 ноября в Леверкузене.

Где смотреть онлайн товарищеский матч Лехия Гданьск – Украина

Матч будет проходить за закрытыми дверями, и видеотрансляция проводиться не будет.

Следите за обновлениями и результатами матча на сайте Sport.ua и в соцсетях.

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Источник Sport.ua
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