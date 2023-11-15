Лехия Гданьск – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вечером 16 ноября в польском Гданьске пройдет товарищеский матч
Вечером 16 ноября в польском Гданське пройдет товарищеский матч между Лехия Гданьск и сборной Украины.
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Команды сыграют на арене в Гданське, построенной к Евро-2012. Точное время начала игры пока еще не определено.
Сине-желтая сборная готовится к матчу против Италии (20 ноября в Леверкузкене), победитель которого получит путевку в финальный раунд.
Лехия Гданьск – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
По имеющейся информации, матч будет проходить за закрытыми двемями, и видеотрансляция проводиться не будет.
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