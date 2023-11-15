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Лехия
16.11.2023 21:00 - : -
УКРАИНА
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Чемпионат Европы
15 ноября 2023, 05:37 | Обновлено 15 ноября 2023, 06:45
420
0

Лехия Гданьск – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 16 ноября в польском Гданьске пройдет товарищеский матч

15 ноября 2023, 05:37 | Обновлено 15 ноября 2023, 06:45
420
0
Лехия Гданьск – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 ноября в польском Гданське пройдет товарищеский матч между Лехия Гданьск и сборной Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды сыграют на арене в Гданське, построенной к Евро-2012. Точное время начала игры пока еще не определено.

Сине-желтая сборная готовится к матчу против Италии (20 ноября в Леверкузкене), победитель которого получит путевку в финальный раунд.

Лехия Гданьск – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По имеющейся информации, матч будет проходить за закрытыми двемями, и видеотрансляция проводиться не будет.

Следите за обновлениями и результами на сайте Sport.ua и в соцсетях.

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Источник Sport.ua
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